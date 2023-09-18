Республики Северного Кавказа стали лидерами рейтинга по здоровому образу жизни населения

18 сентября 2023, 05:40

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Первые места рейтинга регионов России по приверженности жителей к здоровому образу жизни заняли Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия и Адыгея.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2021 год первые места в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни заняли Дагестан и Чечня. В первой пятерке также Кабардино-Балкария и Адыгея.

Рейтинг регионов России по приверженности жителей к здоровому образу жизни опубликовало сегодня, 18 сентября РИА "Новости". За его основу взяты семь показателей - доля жителей, которые занимаются физкультурой и спортом, потребление спиртного и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, доля занятых на работах с вредным и опасными условиями труда.

Как и в прошлом году, первые места рейтинга заняли республики Северного Кавказа. На первом месте - Чечня (итоговый балл - 97,5), на втором - Дагестан (97,2), на третьем - Кабардино-Балкария (90), на четвертом - Калмыкия (84,5), на пятом - Адыгея (83,9).

Немного отстала от лидеров рейтинга Ингушетия, занявшая девятое место (82). Краснодарский край - на 14 месте (78,8), Волгоградская область - на 16 месте (78,2), Карачаево-Черкесия - на 17 месте (78,2), Ставропольский край - на 21 месте (76,5), Ростовская область - на 24 месте (73,7), Северная Осетия - на 27 месте (71,1), Астраханская область - на 37 месте (67,3).

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