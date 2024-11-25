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03:02, 25 ноября 2024

Новороссийцы высказали полярные мнения по поводе решения властей направить деньги на сирены

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комментируя решение властей Новороссийска направить средства, выделенные на обустройство детских площадок, на закупку средств защиты города и выплаты военным, горожане высказали полярные мнения. Одни сочли решение правильным, другие раскритиковали, третьи и вовсе отказались комментировать.

Как писал "Кавказский узел", мэр Новороссийска Андрей Кравченко 22 ноября сообщил, что деньги, которые были выделены на обустройство детских площадок и благоустройство территорий в городе, будут направлены на закупку средств защиты города, выплаты военным и поддержку семей участников СВО.

Жители Новороссийска высказали различные мнения касательно решения городских властей направить средства, изначально выделенные на обустройство детских площадок и благоустройство города, на закупку средств защиты города и выплаты военнослужащим. Из десяти опрошенных решение поддержали только двое, трое высказались против, еще пятеро считают, что высказывать публично свое мнение по такому щекотливому вопросу небезопасно. Опрос не носит релевантный характер и отражает только частные мнения респондентов.

Создатель движения "Общественный контроль" Жанна Мингелевич, несмотря на разногласия с главой города по вопросам мусорного полигона, абсолютно согласна с ним по вопросам оборудования города сиренами. Она считает, что безопасность населения должна быть в приоритете и это ни у кого не должно вызывать лишних вопросов. «В Новороссийске пусть лучше наши мальчики учатся исполнять свой воинский долг, чем потом придется самому населению отбиваться от зла. Все работает в штатном режиме. Никому сирены не мешают. В этом у нас разногласий с руководством города нет», - сказала она.

«Руководство Новороссийска поступает совершенно верно, пытаясь защитить свое население от нападения врага даже ценой перенаправления средств от детей на СВО», - заявил Александр Мореходов.

При этом, отвечая на вопрос корреспондента, есть ли в городе бункеры, он ответил, что «бункеров нет ни в одном городе мира для населения, они предусмотрены только для руководства, которое должно выжить после ядерного удара и продолжить руководить оставшимся населением».

Павел Жидков считает неправильным решение направить средства на закупку сиренно-речевых установок, комплексных систем защиты города от средств воздушного и морского нападения, а также техническое оборудование и технику для бойцов, является правильным. «Можно найти эти финансы из других источников», - считает он

Жидков раскритиковал руководство города, где, как он считает, бомбоубежища находятся в запущенном состоянии. «Все бомбоубежища, что были в СССР в подвалах МКД, они распроданы или находятся в запущенном состоянии. Поэтому смысла в сиренах и тратах на них вместо детских площадок конечно же нет! Но это лишний раз доказывает безграмотный подход к проблемам города или городов чиновников на местах, которые саботируют указания высшей власти», - заявил мужчина.

Семен Петров назвал тему закупок средств защиты города "сложной". "Какие там детские площадки? Про детей все забыли", - сказал он.

Сергей Четверяков заявил, что в Новороссийске царит разруха. "Сверните с основной трассы на 5-10 метров вглубь дворов, и вам предстанет перед глазами ужасающая картина: все разбито - дороги, тротуары, нет никакого благоустройства. Детские площадки развалены, стоят те, что остались еще с со времен СССР. Чиновники делают вид, что заботятся о нашей безопасности, на фоне того. что они отбирают имущество у граждан РФ. Я один из тех, кого они сделали бомжем. Я был благополучным человеком, но в одночасье они по решению суда лишили меня собственности и выкинули на улицу. Моя ситуация аналогичная, как и у тысяч сочинцев, на 11 000 участков которых наложены аресты и которые так же лишены собственности. В Новороссийске аналогичная ситуация, если вы не знали. С одной стороны, они тратят даже детские деньги на СВО, а с другой стороны, они методично и планомерно грабят народ, отбирая все, что им понравится, через свои суды [...] К примеру, я сплю в автомобиле. Это сейчас мой и стол, и дом. Хотя я был обеспеченный человек и у меня было все. Сейчас я бомж и нищий, благодаря моему государству», - рассказал он.

Павел Карташов заявил, что тема детских площадок и сирен ему неинтересна. По его словам, сирены ему не мешают, он никогда не задумывался, на какие деньги их устанавливают, а его дети не пользуются общественными площадками.

Сергей Филиппов также не видит причин анализировать решение мэра Новороссийска. «Он может брать деньги, откуда хочет. Хоть с детских площадок, хоть еще откуда. Его право», - считает мужчина.

Аналогичного мнения придерживается Сергей Солнцев. «Все, что касается СВО, это тема для руководства страны, а не простых граждан. Это не нашего с вами ума дела», - заявил он.

Вадим Левин решил воздержаться от ответа на вопрос, заявив, что "на эти темы сейчас говорить опасно", а Валентина Воронова считает, что "нам не дано право обсуждать такие темы".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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