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18:23, 24 ноября 2024

Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Геннадий Щигров из Среднеахтубинского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1001 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 23 ноября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1000 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб Геннадий Щигров, сообщил 23 ноября в своем телеграм-канале глава Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района.

По словам супруги убитого, 37-летний Геннадий Щигров заключил контракт 9 августа и отправился в зону военной операции, где погиб в начале октября, сообщает сегодня V1.ru.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1001 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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