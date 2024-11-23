Житель Ставрополья оштрафован за недоносительство

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На 15 тысяч рублей оштрафовал суд в Ставропольском крае местного жителя, который не сообщил в правоохранительные органы о друге, участвующем в деятельности террористической организации.

Степновский районный суд Ставропольского края 22 ноября рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого по статье 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступление, предусмотренное статье 205.5 УК РФ).

В сентябре 2023 года осужденный общался со знакомым, который сообщил ему об участии в деятельности международной террористической организации. В отношении этого знакомого впоследствии было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ. Силовикам он сообщил, что рассказывал осужденному о своем участии в упомянутой организации, сообщает пресс-служба судов Ставропольского края в своем телеграм-канале.

В судебном заседании осужденный свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре стало известно, что в суд Нальчика поступило дело местного жителя, который в 2016 году узнал от знакомого, что он является членом террористической организации, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.

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