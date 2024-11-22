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09:52, 22 ноября 2024

Обыск прошел у начальника управления МВД в Таганроге

Владимир Греков. Фото: Телеграм-канал Светланы Камбуловой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ФСБ провели обыск у начальника УМВД по Таганрогу Владимира Грекова, проверяя показания его бывшего подчиненного, задержанного по делу о взятках.

Силовики провели обыски у начальника управления МВД по Таганрогу Владимира Грекова в рамках уголовного дела бывшего начальника ГАИ Аксайского района, подозреваемого в коррупции, сообщил 21 ноября источник в правоохранительных органах.

"В рамках расследования дела в отношении экс-начальника ГАИ Аксайского района, подозреваемого в получении взятки, провели обыски у начальника управления МВД по Таганрогу Владимира Грекова", - приводит его слова "Интерфакс".

Обыски проводили сотрудники регионального УФСБ в рамках проверки показаний задержанного начальника ГАИ Аксайского района Сергея Селиванова, рассказал источник издания 161.RU в силовых структурах.

"Дело в том, что до назначения в Таганрог Греков возглавлял отдел МВД России по Аксайскому району Ростовской области. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела в отношении начальника Аксайской ГАИ Сергея Селиванова, который являлся на тот момент подчиненным Грекова. Селиванов получил более 130 тысяч рублей почти за год при помощи взяток. Полковник Греков вел себя достойно и старался всячески помочь следствию. Пока ему не предъявлено никаких обвинений", - приводит его слова издание.

Сергей Селиванов был задержан в августе. По версии следствия, он требовал от инспекторов ДПС отдавать ему ежемесячно по 8500 рублей. Силовики также подозревают Селиванова в сборе ежемесячной дани от собственника штрафстоянки, куда по его указанию свозились машины нарушителей, говорится в публикации.

Управление МВД по Ростовской области, по состоянию на 09.45 мск 22 ноября, не прокомментировало на своем сайте информацию об обысках у Владимира Грекова.

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Автор: "Кавказский узел"

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