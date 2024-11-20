Начато расследование действий силовиков против журналистов в Грузии

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Специальная следственная служба Грузии приступила к расследованию препятствования журналистской деятельности во время разгона в ночь на 19 ноября акции против результатов парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 19 ноября силовики жестко разогнали в Тбилиси акцию протеста против результатов выборов в парламент. МВД заявило, что задержано 16 человек. Против студентов и журналистов была применена чрезмерная сила, о разгоне протестующих не предупредили, а поводов для силовых действий не было, считают юристы. Неправительственные организации назвали незаконным разгон акции, указав, что силовики грубо нарушили право на свободу собраний. Двое пострадавших при задержании госпитализированы.

Специальная следственная служба начала расследование по фактам препятствования журналисткой деятельности во время разгона акции протеста в ночь на 19 ноября. Следствие ведется по статье 154 Уголовного кодекса – «Незаконное препятствование журналистской профессиональной деятельности», что карается исправительными работами до двух лет или домашним арестом на этот же срок. Если речь идет об использовании служебного положения при помехах работе , будет использовано тюремное заключение до двух лет.

Во время разгона пострадал оператор грузинской телекомпании «Мтавари архи» Серги Барамидзе. Он сообщил, что его задержали во время съемки задержания одного из протестующих.

"Я выполнял служебные обязанности – снимал задержание. В это время одному из полицейских что-то не понравилось и в это время меня задержали. Это было целенаправленно - меня ударили в глаз, положили на асфальт", - сообщил Барамидзе в эфире «Мтавари архи».

По его словам, его поместили в следственный изолятор и взяли подписку о том, что он придет на допрос по вызову. Кроме того, он него потребовали удалить отснятый материал, так как думали, что в машине у него находится видеокамера. Однако это был аппарат для выхода в прямой эфир и материал удалить невозможно, рассказала Барамидзе.

По данным неправительственных организаций, во время разгона акции протеста задержали оператора телекомпании "Мтавари архи" Серги Барамидзе, применили физическое насилие в отношении журналиста издания "Публика" Миндии Гадабадзе. Препятствовали журналистской деятельности сотрудника OC Media Мариам Никурадзе и журналиста "Нетгазети" Гиви Авалиани.

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