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06:56, 18 ноября 2024

Военный из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Махач Гаджимурадов из Цунтинского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1102-х бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 17 ноября стало известно, что на Украине убит Рауф Адигюзелов из Каспийска. Он стал, по меньшей мере, 1101-м бойцом из Дагестана, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО на Украине убит военнослужащий из Цунтинского района Махач Гаджимурадов. В честь него, а также в честь других убитых бойцов, в селе Бежта состоялся турнир по вольной борьбе. На церемонии открытия турнира присутствовали глава муниципалитета, руководители органов власти, правоохранительных структур, военкомата, пограничной службы, представители общественных объединений, духовенства, участники СВО и ветераны боевых действий, сообщила 7 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" газета "Бежтинский вестник".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1102-х бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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