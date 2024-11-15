Подросток из Буйнакска частично признал вину по делу о поджоге бомбардировщика

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Суд в Челябинске начал рассматривать дело 17-летнего приезжего из Буйнакска, обвиняемого в поджоге военного самолета. Подросток в суде признал вину частично.

Как писал "Кавказский узел", в январе силовики в Челябинске задержали 16-летнего уроженца Буйнакска и обвинили в попытке поджечь бомбардировщик на военном аэродроме Шагол. Подросток также обвинен в поджогах на объектах связи и железной дороге в Дагестане. Он был арестован, дело расследуется по части 3 статьи 30 и пункту "в" части 2 статьи 281 УК РФ (приготовление к диверсии, сопряженной с посягательством на военные объекты; предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы).

14 ноября Челябинский облсуд начал рассматривать дело 17-летнего жителя Буйнакска, обвиняемого в попытке поджечь военный самолет, сообщает челябинское издание 74.ru.

По версии следствия, подросток в конце 2023 года получил через Telegram заказ на поджог Су-34 в Челябинске, ему пообещали за это 4,5 миллиона рублей. После этого подростку передали подробные инструкции и перевели на карту 25 тысяч рублей, на которые он купил билет на поезд до Челябинска, кусачки, перчатки, зажигалку и другие вещи для диверсии.

"В результате действий подсудимого бомбардировщик получил повреждения, это повлекло временную невозможность его эксплуатации из-за ремонта. Стоимость работ составляет 62 миллиона", - сообщила суду представитель прокуратуры.

Подсудимый частично признал вину в диверсии, но подробно свою позицию объяснять в суде не стал, как и его адвокат. При этом, согласно материалам дела, он был задержан сотрудниками ФСБ в поезде на пути домой. "С задержанием был не согласен. Объяснял, что совершил поджог самолета, поскольку его шантажировали лица, которым он отправлял копию паспорта, когда искал работу. Если бы он не поджег самолет, неизвестные лица взяли бы без его согласия на его имя кредит и наняли бы людей, которые причинили бы ему телесные повреждения", - зачитала гособвинитель рапорт оперативника.

На заседании суд продлил подсудимому арест до 5 мая 2025 года. Перед этим подросток попросил изменить меру пресечения на более мягкую.

Также подростка подозревают в поджоге релейных шкафов на железной дороге и базовой станции «Билайна» в Дагестане. Эти уголовные дела еще расследуют, пишет издание.

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