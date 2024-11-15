RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:57, 15 ноября 2024

Подросток из Буйнакска частично признал вину по делу о поджоге бомбардировщика

Подросток со спичкой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Челябинске начал рассматривать дело 17-летнего приезжего из Буйнакска, обвиняемого в поджоге военного самолета. Подросток в суде признал вину частично.

Как писал "Кавказский узел", в январе силовики в Челябинске задержали 16-летнего уроженца Буйнакска и обвинили в попытке поджечь бомбардировщик на военном аэродроме Шагол. Подросток также обвинен в поджогах на объектах связи и железной дороге в Дагестане. Он был арестован, дело расследуется по части 3 статьи 30 и пункту "в" части 2 статьи 281 УК РФ (приготовление к диверсии, сопряженной с посягательством на военные объекты; предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы).

14 ноября Челябинский облсуд начал рассматривать дело 17-летнего жителя Буйнакска, обвиняемого в попытке поджечь военный самолет, сообщает челябинское издание 74.ru.

По версии следствия, подросток в конце 2023 года получил через Telegram заказ на поджог Су-34 в Челябинске, ему пообещали за это 4,5 миллиона рублей. После этого подростку передали подробные инструкции и перевели на карту 25 тысяч рублей, на которые он купил билет на поезд до Челябинска, кусачки, перчатки, зажигалку и другие вещи для диверсии.

"В результате действий подсудимого бомбардировщик получил повреждения, это повлекло временную невозможность его эксплуатации из-за ремонта. Стоимость работ составляет 62 миллиона", - сообщила суду представитель прокуратуры.

Подсудимый частично признал вину в диверсии, но подробно свою позицию объяснять в суде не стал, как и его адвокат. При этом, согласно материалам дела, он был задержан сотрудниками ФСБ в поезде на пути домой. "С задержанием был не согласен. Объяснял, что совершил поджог самолета, поскольку его шантажировали лица, которым он отправлял копию паспорта, когда искал работу. Если бы он не поджег самолет, неизвестные лица взяли бы без его согласия на его имя кредит и наняли бы людей, которые причинили бы ему телесные повреждения", - зачитала гособвинитель рапорт оперативника.

На заседании суд продлил подсудимому арест до 5 мая 2025 года. Перед этим подросток попросил изменить меру пресечения на более мягкую.

Также подростка подозревают в поджоге релейных шкафов на железной дороге и базовой станции «Билайна» в Дагестане. Эти уголовные дела еще расследуют, пишет издание.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
05:25, 15 ноября 2024
Полиция отчиталась о задержании мигрантов в Карачаево-Черкесии
03:30, 15 ноября 2024
Житель Владикавказа обвинен в разжигании межнациональной розни
23:48, 14 ноября 2024
Боец из Икрянинского района убит в военной операции
17:38, 14 ноября 2024
Мобилизованный из Астраханской области убит в военной операции
16:28, 14 ноября 2024
3
 Продлен арест Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries
14:39, 14 ноября 2024
1
 Суд по делу Никиты Журавеля отложен
Все события дня
Новости
Молодые люди извинились за оскорбление мемориала. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Mash Gor от 14.11.24, https://t.me/mash_gor/6658
14 ноября 2024, 22:00
Молодые люди извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске
Деньга Халидов. Скриншот видео от 14 ноября 2024 года. Телеграм-канал "Черновик"
14 ноября 2024, 19:27
Активисты пожаловались на попытку срыва круглого стола в защиту Рабаданова
Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2024 г. Скриншот видео https://www.rbc.ru/society/23/08/2024/66c859c29a7947096b008f1a
14 ноября 2024, 18:06
Участникам беспорядков в Махачкале предложено снятие с профучета за контракты с Минобороны
Хабиб Нурмагомедов. Фото: ttps://www.facebook.com/DagFighters/photos/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
14 ноября 2024, 13:46
Претензии налоговой привлекли внимание к благотворительным фондам Хабиба
Мусоровоз на свалке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
14 ноября 2024, 10:08
Республики Северного Кавказа столкнулись с нехваткой мусоровозов
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
12:21, 14 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
19
Затянувшиеся выборы. Как в Дагестане не пустили самовыдвиженцев в сельсовет
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
13:54, 31 октября 2024
BERG...man Tbilisi
50
Первопричина угроз со стороны Хамзаева и прочих - Кремль и его позиция?
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
12:21, 14 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
19
Затянувшиеся выборы. Как в Дагестане не пустили самовыдвиженцев в сельсовет
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:52, 6 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Атака дронов в Дагестане, непуганность хайпожоров и Николай Первый
Фото
13:54, 31 октября 2024
BERG...man Tbilisi
50
Первопричина угроз со стороны Хамзаева и прочих - Кремль и его позиция?
Фото
22:03, 23 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
новый памятник в Дагестане вызвал недовольство
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
На избирательном участке. Тбилиси, 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
14 ноября 2024, 18:39
Суд в Тбилиси отказался удовлетворить иски оппозиции о выборах

Памятник Ахмату Кадырову в Москве. Скриншот видео от 14 ноября 2024 года. Телеграм-канал Baza https://t.me/bazabazon/32879
14 ноября 2024, 17:03
Вандалы написали оскорбление на памятнике Кадырову в Москве

Василий Голубев. Фото: https://www.donland.ru/news/23010/
14 ноября 2024, 15:48
Голубев получил возможность перейти в Совфед вопреки отказу от мандата

Наталья Калашникова в одиночном пикете. 9 ноября 2024 г. Фото: https://activatica.org/content/2dfa2fe8-f755-4187-acb6-ca4a24612f65/piket-v-zashitu-parka-mayakovskogo
14 ноября 2024, 13:06
Пикет в защиту парка в Белой Калитве продолжается седьмой день

Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Показать больше