08 января 2024, 02:03

Уроженец Дагестана арестован по делу о поджоге бомбардировщика в Челябинске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Челябинске арестовал на два месяца 16-летнего уроженца Дагестана, который обвиняется в поджоге бомбардировщика на военном аэродроме Шагол в Челябинске. Следствие также считает его причастным к поджогам на объектах связи и железной дороге в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в начале января стало известно, что сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области, который, по данным силовиков, также причастен к поджогам на объектах инфраструктуры в Дагестане.

Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал на два месяца (до 5 марта) 16-летнего уроженца Дагестана, который обвиняется в попытке поджечь военный самолет. Заседание суда проходило в закрытом режиме, журналистов пустили на оглашение решения, пишет 7 января 74.ru.

Арестованному 16 лет, он из Буйнакска, учится, живет с родителями, ранее не судим. Следствие считает, что он пытался поджечь бомбардировщик на военном аэродроме Шагол в Челябинске, самолет был потушен. Кроме того, юноша также обвинен в поджогах на объектах связи и железной дороге в Дагестане, сообщает "Лента.ру".

Уроженец Дагестана обвиняется по части 3 статьи 30 - пункту "в" части 2 статьи 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии, сопряженной с посягательством на объекты вооруженных сил Российской Федерации).

Примечание:

"Два человека обвинены в поджоге стелы со знаком V в Кисловодске", "Задержаны подозреваемые в поджоге на станции Камышин-2", "В Буйнакске сгорела новогодняя елка".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 января 2024, 03:02

08 января 2024, 01:04

08 января 2024, 00:05

  • Памятный хачкар разрушен в Карабахе

    Памятный хачкар в Мартакерте, установленный местным жителем, разрушен после перехода города под контроль Азербайджана, заявила сегодня Госслужба охраны исторической среды Нагорного Карабаха.

07 января 2024, 23:07

  • Боец из Чечни убит в военной операции

    Турпал-Али Мицаев погиб в зоне боевых действий на Украине. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 165 бойцов из Чечни.

07 января 2024, 22:11

  • Журналист найден мертвым около Шахт

    Тело журналиста Александра Рыбина найдено рядом с трассой в районе Шахт. Последний раз Рыбин выходил в эфир перед новым годом из Мариуполя и раскритиковал ход реконструкции города.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи