Уроженец Дагестана арестован по делу о поджоге бомбардировщика в Челябинске

08 января 2024, 02:03

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Суд в Челябинске арестовал на два месяца 16-летнего уроженца Дагестана, который обвиняется в поджоге бомбардировщика на военном аэродроме Шагол в Челябинске. Следствие также считает его причастным к поджогам на объектах связи и железной дороге в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в начале января стало известно, что сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области, который, по данным силовиков, также причастен к поджогам на объектах инфраструктуры в Дагестане.

Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал на два месяца (до 5 марта) 16-летнего уроженца Дагестана, который обвиняется в попытке поджечь военный самолет. Заседание суда проходило в закрытом режиме, журналистов пустили на оглашение решения, пишет 7 января 74.ru.

Арестованному 16 лет, он из Буйнакска, учится, живет с родителями, ранее не судим. Следствие считает, что он пытался поджечь бомбардировщик на военном аэродроме Шагол в Челябинске, самолет был потушен. Кроме того, юноша также обвинен в поджогах на объектах связи и железной дороге в Дагестане, сообщает "Лента.ру".

Уроженец Дагестана обвиняется по части 3 статьи 30 - пункту "в" части 2 статьи 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии, сопряженной с посягательством на объекты вооруженных сил Российской Федерации).