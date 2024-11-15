Семья ветерана войны из Сочи отказалась от борьбы за возвращение участка

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Ветеран Великой Отечественной войны Раиса Скакова скончалась, и ее родственники решили прекратить борьбу за возвращение изъятого у семьи земельного участка.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году накануне Дня победы семья 92-летней ветерана Великой Отечественной войны Раисы Скаковой получила из прокуратуры Сочи извещение об изъятии у них земельного участка, который, как утверждает экспертиза, находится частично в границах Сочинского нацпарка. Спорный участок Раиса Скакова получила 37 лет назад и в 2014 году оформила на дочь Людмилу Харитонову. 31 августа суд изъял участок, после чего внук ветерана Роман Харитонов подал апелляционную жалобу с требованием отменить решение. Он указал на недопустимость заключения специалиста, оказавшегося сотрудником Сочинского нацпарка.

Ветеран войны Раиса Скакова недавно скончалась, и родственники решили отказаться от борьбу за возвращение изъятого участка, сообщил 14 ноября корреспонденту "Кавказского узла" Роман Харитонов.

"Моя бабушка могла бы еще долго жить. Она была в здравом уме и твердой памяти. Но изъятие участка, несправедливость ее сильно подкосили. За год она просто угасла, и недавно ее не стало. На все наши жалобы об отмене решения суда нам приходили отказы в их удовлетворении", - сказал он.

Дочь Скаковой Людмила Харитонова пояснила, что этот участок был как память о ее матери, и они с сыном больше не будут бороться за него, так как не видят в этом смысла. «Это бессмысленно. Теперь у меня нет ни матери, ни участка», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что участок остается под арестом.

Решение людей отказаться от дальнейшей борьбы за свою собственность счел понятным адвокат Роман Благополучный. «Многие люди, у которых отобрали имущество, просто не хотят все жизнь судиться с неизвестным конечным результатом. Не у всех на это хватает сил, средств и здоровья. Однако сейчас, как мы видим, неплохой момент добиться отмены несправедливых решений. Но многие люди просто прекращают борьбу, и их участки остаются в собственности государства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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