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03:34, 14 ноября 2024

Солдат погиб в воинской части в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны Армении отчиталось о расследовании в связи с гибелью военнослужащего Нарека Григоряна в одной из воинских частей. 

Как информировал "Кавказский узел", правозащитники неоднократно обращали внимание на рост небоевых потерь среди армянских военнослужащих. Власти и омбудсмен Армении должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноября 2023 года родители погибших солдат на акции у здания правительства. В октябре правозащитники заявили, что доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%, они призвали государство уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии. 

С начала года в Армении зафиксировано 39 смертей военнослужащих. Из них четверо погибли в результате нарушения перемирия на границе с Азербайджаном, а 35 – это небоевые потери, сообщила координатор программ гражданского контроля в армии Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Назели Мовсесян.

Военнослужащий Нарек Хачатурович Григорян был найден мертвым в одной из воинских частей Армении, для выяснения обстоятельств его гибели начато расследование, сообщило вечером 13 ноября Минобороны Армении в своем официальном телеграм-канале. 

В официальном сообщении с соболезнованиями в адрес членов семьи, родственников и друзей военного, не уточняется никаких подробностей происшествия. 

Погибшему солдату было 19 лет, он отслужил в армии 7 месяцев. Нарек Григорян был единственным сыном в семье, у него остались три сестры, сообщил со ссылкой на главу села Абовян Араратской области информационный ресурс Epress.am. 

По одним данным, военный скончался в воинской части города Берд Тавушской области, по другим - в дисциплинарном батальоне военной полиции Иджевана. Предварительные данные о происшествии указывают на возможность суицида, утверждает информационный сайт Armlur. 

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Автор: "Кавказский узел"

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