Продлен арест Эльмана Пашаева

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Военный суд в Москве до 15 января продлил срок ареста бывшему адвокату из Северной Осетии Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", по данным следствия, бывший адвокат Эльман Пашаев обещал за крупное денежное вознаграждение помочь с освобождением от уголовной ответственности Алексея Блиновского и его жены – блогера Елены Блиновской, которая обвинена в уклонении от уплаты налогов на 1,4 миллиарда рублей. Он отказался сотрудничать со следствием.

19 октября 2022 года адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова, статуса адвоката.

Московский гарнизонный военный суд продлил срок ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на представителя суда.

"Постановлением Московского гарнизонного военного суда удовлетворено ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Пашаева на срок до 15 января", - сказал собеседник агентства.

Пашаев незадолго до задержания намеревался восстановить статус адвоката и подал документы в Федеральную палату адвокатов (ФПА) РФ с просьбой разрешить ему сдавать экзамен на получение статуса адвоката. "Мы получили ходатайство Пашаева Э. М. о разрешении пройти экзамен. Шансов у него снова получить статус адвоката нет", - процитировало агентство слова представителя палаты адвокатов 4 октября.

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