Дочь Губада Ибадоглу удостоена премии Магнитского

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Премия имени Магнитского присуждена дочери азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу Жале Байрамовой. Байрамова сочла это свидетельством повышенного международного внимания к преследованию ее отца.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля следствие по делу ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу было завершено, а 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе его из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана.

Губад Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

Дочь Губада Ибадоглу Жаля Байрамова удостоена премии Магнитского 2024 года в номинации «Выдающийся молодой активист по правам человека». Она удостоена этой награды «в знак признания ее невероятной работы по привлечению внимания к делу ее отца, доктора Губада Ибадоглу, и проведению кампании за его освобождение, говорится в поступившем корреспонденту «Кавказского узла» сообщении глобальной кампании «Правосудие Магнитского».

Сама Жаля Байрамова, находящаяся за пределами Азербайджана, сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что для нее высокая честь стать лауреатом авторитетной международной правозащитной премии. Также, по ее мнению, это является и свидетельством повышенного международного внимания к делу ее отца.

Премия в области прав человека имени умершего в московском изоляторе юриста Сергея Магнитского была учреждена при участии организаций стран Европы, а также США и Канады. В ноябре 2015 года такую премию вручили дочери убитого в Москве политика Бориса Немцова.

Она отметила, что благодарна международной демократической общественности за поддержку. Вместе с тем Байрамова с сожалением отметила, что, несмотря на освобождение из-под стражи, из-за сохраняющихся ограничений Губад Ибадоглу не может выехать на лечение за рубеж.

Операция отца задерживается, и это может иметь необратимые последствия

«Эти необоснованные ограничения должны быть сняты, чтобы отец мог выехать для получения эффективной медицинской помощи, проведению сложной хирургической операции, которая имеет шансы стать успешной в передовых международных клиниках. Из-за этого операция отца задерживается, и это может иметь необратимые последствия для его здоровья», - сказала Байрамова.

Напомним, сама Жаля Байрамова также подвергалась давлению и задержаниям. Так, 8 марта 2021 года она была задержана на марше феминисток в Баку.

В феврале 2020 года к Жале Байрамовой была применена сила на избирательном участке во время парламентских выборов, когда она была членом избиркома с совещательным голосом.

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