Задержаны два фигуранта дела главы отдела Следкома в Таганроге

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В Таганроге задержаны двое силовиков, которые проходят по делу руководителя отдела Следственного комитета Руслана Багмута, обвиняемого по делу о взятке.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября Басманный суд Москвы арестовал руководителя отдела Следственного комитета по Таганрогу Руслана Багмута, обвиняемого по делу о взятке в интересах застройщика жилого комплекса.

В Таганроге задержаны еще два фигуранта дела главы отдела Следкома по Таганрогу Руслана Багмута, пишет 12 ноября РИА "Новости".

По данным издания, задержанные - начальник таганрогского отдела номер 1 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Ростовской области и следователь следственного отдела по Таганрогу.

Оба задержанных будут доставлены в Москву для определения им меры пресечения. Кроме того, как сообщил источник издания, в деле, которое находится в центральном аппарате СК России, фигурирует еще ряд сотрудником областного СУСК России, к которым у следователей есть вопросы.

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