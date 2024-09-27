27 сентября 2024, 05:18

Глава отдела Следкома в Таганроге арестован по делу о взятке

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Басманный суд Москвы отправил под стражу руководителя отдела Следственного комитета по Таганрогу Руслана Багмута, обвиняемого по делу о взятке в интересах застройщика жилого комплекса. 

Багмут, возглавлявший отдел по Таганрогу в ростовском областном управлении СКР,  был задержан по делу о мошенничестве и даче взятки. 

Суд 26 сентября арестовал силовика на два месяца. Согласно материалам дела, которое расследовалось сотрудниками ФСБ, Багмут договорился с бизнесменом Борисом Ляпусовым о передаче крупной взятки некоему сотруднику правоохранительных органов Ростовской области, сообщило “Интерфакс-Юг”. 

Ляпусов, который также проходил обвиняемым по делу, передал Багмуту 2 млн рублей. За эту сумму он хотел получить покровительство силовиков в связи со строительством многоквартирного жилого дома в Таганроге.

Полковник юстиции Руслан Багмут был назначен руководителем следственного отдела в Таганроге в январе 2019 года. Окончив Ростовский юридический институт МВД в 2004 году, он около четырех лет в органах прокуратуры Ростовской области, а с сентябре 2007 года перешел в СКР, где быстро продвигался по службе: с 2012 года был замруководителя следственного отдела по Батайску, в  2017 году параллельно занял должность и.о. главы следственного отдела в Шахтах, а в мае 2018 – и.о. руководителя следственного отдела в Азове, сообщало издание “Блокнот-Таганрог”. 

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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