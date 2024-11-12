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13:56, 12 ноября 2024

Житель Карачаево-Черкесии получил 12 лет колонии за хранение взрывных устройств

Уголовный кодекс. Фото: rostov.sledcom.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал жителя Карачаево-Черкесии виновным в том, что тот хранил у себя дома два взрывных устройства.

По версии следствия и суда, мужчина хранил у себя дома два взрывных устройства, которые силовики обнаружили во время оперативных мероприятий 12 февраля. Ему инкриминировали ч.1 ст.221.1 УК России (незаконное хранение взрывных устройств), сообщила прокуратура Карачаево-Черкесии.

Усть-Джегутинский райсуд Карачаево-Черкесии приговорил местного жителя к 12 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года, а также штрафу в сумме 420 тысяч рублей, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что ранее житель Ингушетии был осужден за хранение взрывных устройств. По версии следствия, в его доме силовики нашли две самодельные гранаты. Суд в Сунженском районе приговорил его к двум годам и шести месяцам заключения.

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Автор: "Кавказский узел"

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