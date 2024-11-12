Житель Ингушетии задержан за хранение оружия

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18-летний житель сельского поселения Сурхахи задержан после того, как в его доме силовики нашли пистолет Макарова и семь патронов к нему.

Задержанный пояснил силовикам, что пистолет и патроны нашел два года назад на пастбище. Оружие оказалось боевым и пригодным для выстрелов. По его словам, он собирался сдать оружие полиции, "но забыл".

Задержанный помещен в изолятор в Назрани. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия организованной группой, сообщает телеграм-канал "Сапа Кавказ", насчитывающий 8 640 подписчиков.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре силовики обнаружили боеприпасы и взрывное устройство в домах четверых жителей Назрани, Магаса и Экажево, подозреваемые были задержаны.

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