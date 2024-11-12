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12:25, 12 ноября 2024

Житель Ингушетии задержан за хранение оружия

Пистолет Макарова. Фото: Vitaly V. Kuzmin https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

18-летний житель сельского поселения Сурхахи задержан после того, как в его доме силовики нашли пистолет Макарова и семь патронов к нему.

Задержанный пояснил силовикам, что пистолет и патроны нашел два года назад на пастбище. Оружие оказалось боевым и пригодным для выстрелов. По его словам, он собирался сдать оружие полиции, "но забыл". 

Задержанный помещен в изолятор в Назрани. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия организованной группой, сообщает телеграм-канал "Сапа Кавказ", насчитывающий 8 640 подписчиков.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре силовики обнаружили боеприпасы и взрывное устройство в домах четверых жителей Назрани, Магаса и Экажево, подозреваемые были задержаны.

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Автор: "Кавказский узел"

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