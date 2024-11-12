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07:29, 12 ноября 2024

Четверо молодых людей задержаны в Невинномысске за осквернение Вечного огня

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Невинномысске четверо молодых людей осквернили Вечный огонь у обелиска "Вечная слава". По данным источников, задержанные - жители Дагестана.

В Ставропольском крае задержаны четверо молодых людей, которые подозреваются в осквернении мемориала воинской славы.

По данным следствия, 10 ноября в Невинномысске подозреваемые осквернили Вечный огонь, горящий на территории обелиска "Вечная Слава", воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, пишет 11 ноября "Интерфакс".

Камеры наблюдения зафиксировали, что молодые люди опускали ноги в огонь, толкали друг друга и что-то бросали в пламя. Подозреваемые являются жителями Дагестана. Они подозреваются в совершении преступления по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Решается вопрос об избрании им меры пресечения, информирует "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте следователи возбудили уголовное дело против трех жителей соседних со Ставропольским краем республик, обвинив их в осквернении Вечного огня у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске. Один подозреваемый к тому моменту уже был задержан, двух других объявили в розыск. В конце октября суд назначил всем троим по году колонии-поселения.

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Автор: "Кавказский узел"

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