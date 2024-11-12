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08:28, 12 ноября 2024

Защита Нарека Маляна потребовала извинений у прокуратуры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение о невиновности Нарека Маляна оставлено в силе, защита активиста потребовала от Генпрокуратуры Армении принести извинения за незаконное уголовное преследование.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Вето" Нарек Малян в начале 2021 года был обвинен в призыве к насилию за инсценировку расстрела румынского президента Николае Чаушеску. Малян признал, что перформанс был адресован премьер-министру Армении Николу Пашиняну, массовые акции с требованием отставки которого проходили тогда в Ереване. 30 июня 2023 года Малян был признан невиновным.

Кассационный суд 1не принял жалобу Генпрокуратуры Армении в производство, оставив в силе судебное решение о невиновности Нарека Маляна, сообщил 11 ноября на своей странице в Facebook* адвокат Тигран Атанесян.

По его словам, после отказа кассационной инстанции оправдательный приговор вступил в силу. «Защита требует от Генпрокуратуры Армении, в соответствии со статьей 164 уголовно-процессуального кодекса, принести извинения Нареку Маляну за незаконное уголовное преследование», - отметил адвокат.

Согласно части 4 статьи 164 УПК Армении, следственный орган обязан принести публичные извинения по требованию фигуранта дела, в отношении которого суд вынес оправдательный приговор, указано на портале правовой информации Arlis.am.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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