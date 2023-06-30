Оппозиционер доказал суду в Ереване свою невиновность

30 июня 2023, 18:25

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Лидер движения "Вето" Нарек Малян, обвиняемый в призыве к насилию за инсценировку расстрела румынского президента Николае Чаушеску в ходе акций с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, признан невиновным.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Вето" Нарек Малян в начале 2021 года был обвинен в призыве к насилию за инсценировку расстрела румынского президента Николае Чаушеску. Малян признал, что перфоманс был адресован премьер-министру Армении Николу Пашиняну, массовые акции с требованием отставки которого проходили тогда в Ереване.

Ереванский суд оправдал лидера движения "Вето", активиста Нарека Маляна, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию заседания на портале MediaHub.

Нарек Малян оправдан за отсутствием состава преступления, сказано в вердикте суда. Сам Малян в своем последнем слове свою вину не признал. Активист обвинялся п в призывах к насилию за уличный перфоманс "Расстрел Чаушеску или смерть предателям".

На видео, опубликованном 26 февраля 2021 года на YouTube-канале армянского движения "Вето", был представлен перфоманс "Расстрел Чаушеску, или смерть предателям", разыгранный на заблокированном протестующими проспекте Баграмяна. Рядом, посреди проезжей части, стоят три большие палатки активистов. Участок трассы, ставший площадкой для представления, окружает толпа зрителей. Сначала двое актеров в масках и с игрушечными автоматами в руках выводят мужчину и женщину, глаза которых завязаны черными повязками, а руки скованы за спиной наручниками. Мужчина пытается отбиваться от конвоиров, но и его, и женщину толкают дальше. На лицах зрителей видны улыбки.

Отойдя от пары с завязанными глазами, люди с автоматами направляют на них оружие и изображают стрельбу. Мужчина и женщина падают и лежат неподвижно. Зрители аплодируют.

Николае Чаушеску - президент Социалистической Республики Румыния, расстрелянный вместе с женой в декабре 1989 года по приговору военного трибунала. Председателя трибунала назначил лично министр обороны. Румыния является единственной страной Восточной Европы, где социалистический режим был свергнут в результате народного восстания, а бывший лидер был казнен, указано в справке, опубликованной 16 декабря 2009 года РИА "Новости".

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