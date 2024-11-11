Названы сроки выплат жильцам поврежденного при взрыве дома в Пятигорске

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Помощь жильцам пострадавшего от взрыва дома в Пятигорске будет предоставлена в течение пяти рабочих дней после того, как списки жителей поврежденных квартир будут переданы в Минтруда Ставропольского края. Большинство жильцов остались в своих квартирах.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Пальмиро Тольятти в Пятигорске. Одна женщина погибла, еще одна была госпитализирована с ожогами, двум пострадавшим была оказана амбулаторная помощь. Повреждены 22 квартиры в двух подъездах, семь нежилых помещений и девять автомобилей. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Жителям Пятигорска, пострадавшим от взрыва газа в многоэтажке, решено выплатить от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщил сегодня губернатор.

Одного жильца, обратившегося на городскую "горячую линию", разместили на временное проживание в санатории. В связи со взрывом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека).

Пресс-секретарь министерства труда и социальной защиты Ставропольского края Марина Конарева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что, согласно постановлению правительства Ставропольского края 84-п от 02.06.2006 года для начисления выплат должен быть составлен список пострадавших - администрацией города, местным отделением МЧС, с подтверждением этого списка в правительстве Ставропольского края. "Из трех источников информация собирается, они всё проверяют, кто прописан и так далее", - пояснила она. "Пока этого списка в министерстве нет. Как только список будет сформирован, то по этому порядку, 84-п, мы выплачиваем эти суммы. Обычно финансирование идет в течение пяти рабочих дней после того, как утвержденный список попадает в министерство, выделенные средства направляются людям", - сказала Конарева.

Работа по подготовке списков нуждающихся в помощи ведется, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова Екатерина Чагаева. Она добавила, что в пострадавшем доме жильцы преимущественно остались в своих квартирах.

"Там люди живут, электроэнергия, водоснабжение есть, газ вчера проверяли", - сказала она, уточнив, что пострадал второй подъезд. "В субботу обратились четыре человека, включая одного ребенка, с просьбой предоставить временное размещение. Жильцы дома были сразу же размещены, в тот же день, в санатории имени Лермонтова", - отметила Чагаева.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале рассказал о ряде проведенных сегодня встреч по поводу взрыва в доме и сообщил об открытии выездного офиса МФЦ на улице Тольятти, 45, где "жители могут подать заявления на выплаты".

Он также отчитался о встрече с заместителем генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Романом Горленко и директором АО "Пятигорскгоргаз" Александром Шурыгиным. "Договорились, что газовики помогут с ремонтом газовых сетей в пострадавших подъездах дома по улице Тольятти, 49 и окажут содействие в замене пришедшего в негодность газового оборудования", - написал он.

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