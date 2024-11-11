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12:40, 11 ноября 2024

Житель Краснодара осужден за публичные призывы к экстремизму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарец Михаил Белов получил условный срок за публичные призывы к вражде против представителей народов Азии.

Судом установлено, что житель Краснодара со своей страницы в социальной сети "ВКонтакте" разместил в открытой группе, насчитывающей более 200 тысяч подписчиков, запись, призывающую к враждебным действиям по отношению к представителям народов Азии. Белов полностью признал вину, сообщила объединенная пресс-служба судов края.

Октябрьский райсуд Краснодара признал Белова виновным по ч. 2 ст. 280 УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно. Также осужденному запрещено размещать записи в Сети.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте суд в Краснодаре арестовал на 30 суток и оштрафовал на 250 тысяч рублей местного жителя, признав, что его публикации в мессенджере содержали пропаганду нацистской атрибутики, а также дискредитировали российских военных.

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Автор: "Кавказский узел"

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