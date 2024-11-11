RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:46, 11 ноября 2024

Мэрия Волгограда оштрафована за незаконные свалки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал на 500 тысяч рублей администрацию Волгограда за игнорирование требований ликвидировать незаконные свалки в Советском районе города.

Как писал "Кавказский узел", в мае Волгоградский областной суд обязал компанию ликвидировать мусорный полигон в Советском районе, который работал с нарушениями. Такое решение было принято по иску Росприроднадзора.

Центральный районный суд Волгограда обязал администрацию города заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей из-за нелегальных свалок в Советском районе, пишет 10 ноября "Высота 102".

Решение о ликвидации свалок было вынесено в 2017 году, но мэрия их не ликвидировала. Последовало первое предупреждение от судебных приставов. Городские власти несколько раз были оштрафованы, но продолжали бездействовать.

На суде представитель городской администрации заявил, что требование о ликвидации свалок было выполнено частично - часть из них убрали, однако, как выяснилось, лишь малую часть. В текущем году на данные работы было выделено более восьми миллионов рублей. Но под конец года только проводится аукцион по определению исполнителя работ. Когда он будет определен, начнутся работы по ликвидации свалок около районного военкомата и распределительной станции электроснабжения и ГСК "Ветеран".

Суд при этом отметил, что власти Советского района неоднократно обращались к городским властям с просьбой выделить бюджетные средства, однако деньги в полном объеме так и не поступили.

В результате суд пришел к выводу, что администрация Волгограда виновна в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ (неисполнение требований).

Ранее "Кавказский узел" писал, с декабря 2020 года по апрель 2021-го по делу о мошенничестве при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе были заключены под стражу трое подозреваемых: директор "Дирекции водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, бывший глава комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов и подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. Волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин был объявлен в международный розыск и арестован заочно. 22 июня его задержали на территории Краснодарского края и также поместили под стражу. Калонкин был приговорен к 7,5 года колонии общего режима, но обжаловал решение.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
11 ноября 2024, 02:48
Боец из Урюпинска убит на Украине
11 ноября 2024, 01:49
Дагестан и Калмыкия стали худшими в рейтинге доступности ипотеки
Город Камышин. Фото: сайт администрации городского округа- город Камышин https://www.admkamyshin.info/index.php?do=gallery&act=1&cid=4
10 ноября 2024, 04:54
Туристический налог предложено ввести в Камышине
ЖД тоннель. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
10 ноября 2024, 01:57
РЖД добилась отсрочки строительства тоннеля для жителей волгоградского поселка
Мигрантов в Волгоградской области выстроили в цепочку. Скриншот фото из Telegram-канала ГУ МВД по Волгоградской области от 05.06.24, https://t.me/VOLG_34MVD/5900
06 ноября 2024, 04:53
Семеро волгоградцев обвинены в организации нелегальной миграции
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Указатель в Иловле. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=h2grfsq00do
10 ноября 2024, 19:00
Участники схода в Иловле выступили за прозрачные выборы главы района

Владимир Путин и Аслан Ирасханов. Фото: ИА "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/166136/
10 ноября 2024, 13:06
Чеченские СМИ сообщили о встрече Путина с Ирасхановым

Участники шествия в Тбилиси с флагами Грузии и Евросоюза. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164287-predstaviteli-oppozitsionnykh-partii-i-grazhdane-idushchie-ot-metro-mardzhanishvili-prishli-k-administratsii-prezidenta
09 ноября 2024, 18:14
Сторонники оппозиции провели два шествия в Тбилиси

Помещение школы в поселке Борадигях. Фото: Turan https://turan.az/ru/obshhestvo/ziteli-boradigiaxa-poprosili-pomoshhi-u-rukovodstva-strany-786752
09 ноября 2024, 13:19
Жители азербайджанского поселка пожаловались на аварийное состояние школы

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше