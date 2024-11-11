Мэрия Волгограда оштрафована за незаконные свалки

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Суд оштрафовал на 500 тысяч рублей администрацию Волгограда за игнорирование требований ликвидировать незаконные свалки в Советском районе города.

Как писал "Кавказский узел", в мае Волгоградский областной суд обязал компанию ликвидировать мусорный полигон в Советском районе, который работал с нарушениями. Такое решение было принято по иску Росприроднадзора.

Центральный районный суд Волгограда обязал администрацию города заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей из-за нелегальных свалок в Советском районе, пишет 10 ноября "Высота 102".

Решение о ликвидации свалок было вынесено в 2017 году, но мэрия их не ликвидировала. Последовало первое предупреждение от судебных приставов. Городские власти несколько раз были оштрафованы, но продолжали бездействовать.

На суде представитель городской администрации заявил, что требование о ликвидации свалок было выполнено частично - часть из них убрали, однако, как выяснилось, лишь малую часть. В текущем году на данные работы было выделено более восьми миллионов рублей. Но под конец года только проводится аукцион по определению исполнителя работ. Когда он будет определен, начнутся работы по ликвидации свалок около районного военкомата и распределительной станции электроснабжения и ГСК "Ветеран".

Суд при этом отметил, что власти Советского района неоднократно обращались к городским властям с просьбой выделить бюджетные средства, однако деньги в полном объеме так и не поступили.

В результате суд пришел к выводу, что администрация Волгограда виновна в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ (неисполнение требований).

Ранее "Кавказский узел" писал, с декабря 2020 года по апрель 2021-го по делу о мошенничестве при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе были заключены под стражу трое подозреваемых: директор "Дирекции водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, бывший глава комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов и подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. Волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин был объявлен в международный розыск и арестован заочно. 22 июня его задержали на территории Краснодарского края и также поместили под стражу. Калонкин был приговорен к 7,5 года колонии общего режима, но обжаловал решение.

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