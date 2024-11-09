ЕСПЧ назначил компенсацию судье из Грузии за дискриминацию со стороны властей

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Европейский суд по правам человека обязал власти Грузии выплатить компенсацию в 4500 евро бывшей судье Майе Бакрадзе, признав ее жертвой дискриминации. Бакрадзе ранее активно критиковала Совет юстиции и выступала за реформу судебной системы.

Как информировал "Кавказский узел", в 2021 году в Грузии возник глубокий политический кризис из-за отказа депутатов от оппозиции участвовать в работе парламента. В результате власти и оппозиция заключили соглашение и одним из его пунктов была реформа судебной системы. Однако в Высший совет юстиции судьи были назначены до проведения судебной реформы и это вызвало резонанс. Назначение судей Высшим советом юстиции до запланированной реформы судебной системы бросает тень на ее репутацию, а сами выборы судей прошли с нарушениями и признаками конфликта интересов, отметили 18 июня 2021 года опрошенные "Кавказским узлом" грузинские правозащитники.

Согласно материалам дела, Майя Бакрадзе ранее была судьей в Тбилисском апелляционном суде и одним из основателей неправительственной организации (НПО) "Единство судей Грузии". Бакрадзе подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на дискриминацию со стороны Совета юстиции из-за ее деятельности в "Единстве судей в Грузии". Целью этой организации являлась поддержка судебной реформы, а также поощрение независимости и транспарентности судебной системы Грузии. Бакрадзе в своих публичных выступлениях часто указывала на недоработки в законодательстве и критиковала непрозрачные, необоснованные решения Высшего совета правосудия, сказано в сообщении, опубликованном 8 ноября на сайте суда.

ЕСПЧ признал, что власти Грузии нарушили право Майи Бакрадзе на свободу выражения мнения, право на свободу собраний и ассоциаций, а также допустили в ее адрес дискриминацию. Суд обязал власти Грузии выплатить Бакрадзе 4500 евро в качестве компенсации за моральный ущерб.

Майя Бакрадзе была освобождена от должности 22 сентября 2015 года в связи с истечением срока полномочий судьи Апелляционного суда. В 2015-2016 годах она участвовала в двух конкурсах по отбору судей, но Высший совет юстиции отказал ей в назначении судьей по обоим конкурсам.

Решение ЕСПЧ по делу Бакрадзе окажет влияние на правосудие в Грузии и на вопрос назначения и продвижения судей в целом, заявил юрист НПО "Центр социальной справедливости" Гуро Имнадзе. "Это решение ЕСПЧ является серьезным репутационным ударом для властей Грузии", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Решение ЕСПЧ в пользу Бакрадзе стало результатом упорной работы команды адвокатов, заявила руководитель НПО Georgian Court Watch Нази Джанезашвили. Это дело является крайне важным для грузинской судебной системы, отметила 8 ноября на своей странице в Facebook* Джанезашвили, пост которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

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