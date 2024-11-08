Массовая драка произошла в Махачкале

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Более 50 человек участвовали в потасовке в Махачкале. По предварительным данным, один человек пострадал, есть задержанные.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового конфликта в столице Дагестана.

"В СМИ сообщается, что в Махачкале больше 50 человек приняли участие в массовом конфликте с применением ножей", - говорится в посте в телеграм-канале Следственного комитета России.

Конфликт начался между двумя студентами и перерос в массовую драку. Участники драки достали ножи. Несколько человек доставили в отдел полиции. По предварительным данным, пострадал один участник драки, пишет телеграм-канал Mash Gor, насчитывающий 43 174 подписчика.

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