Давид Аветисян приговорен к штрафу за критику Пашиняна

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Суд признал активиста Давида Аветисяна виновным в хулиганстве после критики в адрес премьер-министра, защита назвала его дело политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", Давид Аветисян с июля 2023 года находится под подпиской о невыезде по обвинению в хулиганстве за критику армянского премьера. Первоначально Аветисян был помещен под стражу, но суд признал неправомерным его арест.

Давид Аветисян был задержан после того, как встретил в ереванском парке премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подошел к нему и выразил недовольство его политикой. Правозащитники сочли несоразмерным уголовное преследование, отметив, что в действиях Аветисяна нет признаков преступления, а оскорбление рассматривается по административной статье.

Суд признал Давида Аветисяна виновным в хулиганстве и приговорил его к штрафу в размере 525 тысяч драмов (1350 долларов США), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Араик Папикян.

По словам защитника, прокуратура была настроена на обвинительный вердикт. «После признания ареста неправомерным дело 68 дней пылилось у следствия. По закону в течение трех месяцев дело направляют в суд или прекращают уголовное преследование. По истечению трех месяцев ереванский прокурор Арамян, который был обвинителем по делу отца Давида Варужана Аветисяна, продлил срок следствия еще на месяц. Свое решение он обосновал интересами правосудия. При этом защита об этом решении узнала после назначения судебного разбирательства», - сказал адвокат.

Решение о продлении срока следствия – исключительное, оно принимается в крайне редких случаях, пояснил Папикян. «Дело завизировали судье, который до того, как надеть судебную мантию, работал в аппарате Пашиняна. В деле показания трех полицейских, хотя у ЕСПЧ есть решение, запрещающее выносить обвинительный вердикт на основании показаний силовиков», - подчеркнул он.

Папикян отметил, что среди слов, с которыми Аветисян-младший при встрече в парке обратился к премьеру, не было ни одного нецензурного выражения, при этом силовики “скрутили его, уложив на землю”.

«Защита заказала лингвистическую экспертизу, которая подтвердила, что ни одно из сказанных слов не является матерным. Обвинение настаивало на якобы неуважении к обществу, но о каком обществе речь? О трех полицейских, давших показание против Аветисяна-младшего? Защита ходатайствовала о допросе Пашиняна в суде, слышал ли он мат? Полицейские утверждают, что матерных выражений не было, но обвинитель в суде настаивал, что Аветисян-младший матерился», - рассказал Папикян.

Защита обжалует решение суда, а исчерпав возможности обжалования в Армении, обратится в ЕСПЧ. Если решение о штрафе не удастся отменить, будет объявлен сбор денег для уплаты штрафа, пояснил адвокат. Защитник отметил, что ранее в суде Давид Аветисян заявил об отказе выполнять общественные работы, если суд изберет для него этот вид наказания.

«Уголовный кодекс подразумевает или лишение свободы, или общественные работы, или штраф, в порядке убывания. Если не заплатить штраф, прокурор потребует изменить вид наказания - сперва на общественные работы, затем на лишение свободы. Суд выбрал штраф, не удостоверившись, работает ли Аветисян-младший. Когда поймут, что он не работает, потребует изменить вид наказания на общественные работы по озеленению или уборке мусора, чтобы из зарплаты удерживать штраф. Так как мы заявили, что откажемся от общественных работ, суду придется применить наказание в виде лишения свободы. Но мы этого не допустим, и если судебные инстанции оставят в силе приговор, предпочтем оплатить штраф», - заключил Папикян.

Отец Давида Аветисяна Варужан Аветисян был осужден за захват здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году членов отряда "Сасна Црер" (входит в политическое движение "Национально-демократический полюс"), в том числе Аветисяна, освободили из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

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