Суд признал неправомерным арест Давида Аветисяна

11 июля 2023, 23:44

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Защита Давида Аветисяна, обвиняемого в хулиганстве за критику армянского премьера, намерена добиваться полного оправдания активиста.

Как писал "Кавказский узел", Давид Аветисян был задержан по подозрению в хулиганстве после того, как встретил в ереванском парке премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подошел к нему и выразил недовольство его политикой. 5 июля его освободили под подписку о невыезде.

Правозащитники сочли несоразмерным уголовное преследование за критику Пашиняна. Они отметили, что в действиях Аветисяна нет признаков преступления, а оскорбление рассматривается по административной статье.

Суд в Ереване удовлетворил жалобу защиты Давида Аветисяна и признал неправомерным его арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Давида Аветисяна Араик Папикян.

Решение суда усиливает позицию защиты в ходе судебного разбирательства, обратил внимание адвокат. "Это начало, защита будет добиваться оправдательного приговора. Обвинение шито белыми нитками и ничего общего с юриспруденцией и правосудием не имеет", - отметил Папикян.

Если суд в Армении не оправдает Аветисяна, его защита обратится в ЕСПЧ, добавил адвокат. "По сути, если первое решение [об аресте] незаконное, то любое последующее решение не имеет правового основания", - подчеркнул он.

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