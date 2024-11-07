Отчет властей о ремонте ливневок вызвал скепсис астраханцев

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Мэр Астрахани пообещал в ближайшее время реконструировать ливневую канализацию на одной из улиц, которую подтапливает во время дождя. Горожане, комментируя его сообщение в соцсети, раскритиковали власти за то, что они решили делать ремонт в холодное время года.

Как информировал "Кавказский узел", жители Астрахани неоднократно жаловались на проблему с ливневой канализацией. Так, 20 октября в соцсети они отметили, что в городе проблема с ливневками актуальна уже длительное время, новые сети не строят, а имеющиеся находятся в плохом состоянии.

По словам главы Астрахани Игоря Редькина, в ближайшее время на улице Ленина начнется реконструкция ливневой канализации, поскольку после дождей ее регулярно подтапливает. Причина подтоплений в том, что во время дорожных работ были убраны колодцы, отводящие дождевые воды с проезжей части. Так же на улицу Ленина стекают осадки с улиц Советская, Чернышевского, Красного Знамени и Тредиаковского, передало 6 ноября издание Punkt-a.info.

Мэр уточнил, что работы начнутся 11 ноября, подрядчик уже определен. В рамках реконструкции планируется обустроить дождеприёмные колодцы, люки и станции, будет уложено свыше 600 метров новых труб, отчитался градоначальник.

Пост про обещание Игоря Редькина отремонтировать ливневки на улице Ленина был 6 ноября опубликован в паблике "Астрахань Online" в соцсети "ВКонтакте" на который подписаны более 221 тысячи пользователей. На 08.00 мск 7 ноября эта запись набрала около 8,8 тысячи просмотров и 18 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковали власти за то, что они решили делать ремонт глубокой осенью.

"Шедеврально! А в тёплое время года не вариант? Эффект от такой затеи – ноль", – написал Владимир Байкин.

"Зима же на носу, самое время", – сыронизировал Андрей Земцов.

"Опять асфальт будут копать. Потом восстанавливать. Кто-то спрашивал, мол, если на Старом и Новом мостах сделают такое покрытие, что не надо будет ремонтировать "каждые полчаса". Чем будут заниматься рабочие? Да вот этим же и будут. Еще лет 30", – заявил пользователь с ником Вячеслав I.

"Ну так самое оно. Дождь. А асфальт то, он сами знаете, как на мокрое реагирует", – отметил Роман Сологуб.

"Намечается новый распил денег, сколько метров ливнеки работает сейчас?" – поинтересовался Guten Morgen.

"Ливневую систему надо полностью делать по всему городу. Понятно, что данные чиновники если и сделают даже хотя бы одну какую-нибудь улицу, то в итоге будет: или наклон дороги не тот, или китайские насосы вечно сломанные, или незаменимого специалиста никак не смогут найти, который будет нажимать на кнопки "вкл" и "откл", – сыронизировал Андрей Брянцев.

"А на Богдана Хмельницкого работает новая ливневая канализация, которую недавно сделали?" – спросил Саид Сартов.

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