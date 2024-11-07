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02:50, 7 ноября 2024

Гражданин Армении арестован в Москве по обвинению в наемничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российские следователи считают гражданина Армении Армена Баляна участником военных действий на стороне Украины. 

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали Армена Баляна в октябре 2024 года в московском аэропорту Домодедово, он направлялся в Россию. При этом еще в августе 2024 года Балян был заочно объявлен российскими силовиками в розыск по обвинению в наемничестве. 

Согласно версии Следкома, Балян в ноябре 2022 года прибыл на Украину через границу с Молдовой и до декабря 2023 года участвовал в боевых действиях в составе территориальной обороны за денежное вознаграждение. Как утверждает ведомство, он был участником военных действий “на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области”.

На допросе Балян признал обвинения в наемничестве и “дал исчерпывающие показания”, в том числе о полученных во время службы ранениях. Обвиняемый сообщил, что у него есть только гражданство Армении. Басманный суд Москвы отправил его под стражу, говорится в сообщении официального телеграм-канала СКР. 

Из сообщения ведомства неясно, как Балян объяснил прибытие в Россию после того, как ему заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. Там указано, что “обстоятельства и истинные цели его пребывания на территории Российской Федерации” следствие все еще выясняет. 

Часть 1 статьи 359 УК России (вербовка, обучение и финансирование наемника) предусматривает от 12 до 18 лет лишения свободы, часть 3 той же статьи (участие наемника в военных действиях) - от семи до 15 лет заключения. Баляну предъявлено обвинение по обоим пунктам. 

Как писал "Кавказский узел", в марте 2023 года суд в Москве арестовал заочно четырех бойцов "Грузинского легиона" в составе вооруженных сил Украины по обвинению в наемничестве, всего в этом деле более 20 фигурантов. В октябре 2023 года в розыск был объявлен житель Северной Осетии, которого следствие считает бойцом "Грузинского легиона". 

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Автор: "Кавказский узел"

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