Гражданин Армении арестован в Москве по обвинению в наемничестве

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Российские следователи считают гражданина Армении Армена Баляна участником военных действий на стороне Украины.

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали Армена Баляна в октябре 2024 года в московском аэропорту Домодедово, он направлялся в Россию. При этом еще в августе 2024 года Балян был заочно объявлен российскими силовиками в розыск по обвинению в наемничестве.

Согласно версии Следкома, Балян в ноябре 2022 года прибыл на Украину через границу с Молдовой и до декабря 2023 года участвовал в боевых действиях в составе территориальной обороны за денежное вознаграждение. Как утверждает ведомство, он был участником военных действий “на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области”.

На допросе Балян признал обвинения в наемничестве и “дал исчерпывающие показания”, в том числе о полученных во время службы ранениях. Обвиняемый сообщил, что у него есть только гражданство Армении. Басманный суд Москвы отправил его под стражу, говорится в сообщении официального телеграм-канала СКР.

Из сообщения ведомства неясно, как Балян объяснил прибытие в Россию после того, как ему заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. Там указано, что “обстоятельства и истинные цели его пребывания на территории Российской Федерации” следствие все еще выясняет.

Часть 1 статьи 359 УК России (вербовка, обучение и финансирование наемника) предусматривает от 12 до 18 лет лишения свободы, часть 3 той же статьи (участие наемника в военных действиях) - от семи до 15 лет заключения. Баляну предъявлено обвинение по обоим пунктам.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2023 года суд в Москве арестовал заочно четырех бойцов "Грузинского легиона" в составе вооруженных сил Украины по обвинению в наемничестве, всего в этом деле более 20 фигурантов. В октябре 2023 года в розыск был объявлен житель Северной Осетии, которого следствие считает бойцом "Грузинского легиона".

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