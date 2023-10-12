12 октября 2023, 05:26

ФСБ разыскивает участника "Грузинского легиона" из Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики объявили в федеральный розыск жителя Северной Осетии, который, по их данным, участвует в боевых действиях на Украине против российских войск в составе грузинского подразделения. 

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года глава Следкома РФ поручил привлечь к ответственности командира "Грузинского легиона" в составе вооруженных сил Украины Мамуку Мамулашвили, заявив, что он подозревается в нарушениях правил обращения с российскими военнопленными. В марте 2023 года суд в Москве арестовал заочно четырех бойцов "Грузинского легиона" по обвинению в наемничестве, всего в этом деле более 20 фигурантов.

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили сообщил, что граждане Грузии вступили в несколько украинских подразделений. На сайте "Грузинского легиона", которым командует Мамулашвили, нет упоминаний о каком-либо официальном статусе подразделения в структуре ВСУ, оно названо "военным добровольческим формированием".

Подозреваемому 47 лет, он боец вооруженного формирования "Грузинский национальный легион" и участвует в боевых действиях на Украине против российских войск, сообщила 11 октября пресс-служба управления ФСБ России по Северной Осетии.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (205.3 УК России), цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

Статья, которую вменяют разыскиваемому жителю Северной Осетии, предусматривает от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы, а в некоторых случаях предполагает пожизненное заключение.

Имя мужчины, объявленного в федеральный розыск, в сообщении спецслужбы не приводится.

Неделей ранее, 4 октября, МВД России распространило сообщение о розыске главы "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили. Его в России пытаются привлечь к ответственности за вербовку наемников в незаконное вооруженное формирование против интересов РФ, сообщал ТАСС.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Доброволец из Грузии погиб на Украине", "Два грузинских добровольца погибли на Украине", "Волгоградец осужден за попытку вступить в вооруженное формирование Украины".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 октября 2023, 06:25

  • Власти нарушили обещания противникам уплотнительной застройки в Махачкале

    Жильцы дома по улице Габитова, которым власти весной пообещали остановить строительство рядом с их домом, заявили о возобновлении работ, несколько жильцов после конфликта с застройщиком были задержаны полицией и оштрафованы. Власти заявляли жильцам о достигнутых договоренностях с застройщиком, но на деле к собственнику участка никто из чиновников не обращался, утверждает представитель застройщика.

12 октября 2023, 04:27

  • Астраханские активисты сочли разрушение памятника Ленину проявлением политической вражды

    Жители Советского района Астрахани высказываются за восстановление разрушенного памятника Ленину у судостроительного завода, но власти не намерены способствовать этому, а полиция не занимается поиском вандалов, посетовали представители КПРФ. Коммунисты, как и депутат Астраханской облдумы Олег Шеин, связали повторяющиеся атаки на советские памятники с пропагандой ненависти к СССР и левым идеям. Заводской памятник не имел художественной ценности и охранялся государством, отметил руководитель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Алексей Резников. 

12 октября 2023, 03:28

12 октября 2023, 02:29

12 октября 2023, 01:30

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи