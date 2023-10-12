ФСБ разыскивает участника "Грузинского легиона" из Северной Осетии

12 октября 2023, 05:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики объявили в федеральный розыск жителя Северной Осетии, который, по их данным, участвует в боевых действиях на Украине против российских войск в составе грузинского подразделения.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года глава Следкома РФ поручил привлечь к ответственности командира "Грузинского легиона" в составе вооруженных сил Украины Мамуку Мамулашвили, заявив, что он подозревается в нарушениях правил обращения с российскими военнопленными. В марте 2023 года суд в Москве арестовал заочно четырех бойцов "Грузинского легиона" по обвинению в наемничестве, всего в этом деле более 20 фигурантов.

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили сообщил, что граждане Грузии вступили в несколько украинских подразделений. На сайте "Грузинского легиона", которым командует Мамулашвили, нет упоминаний о каком-либо официальном статусе подразделения в структуре ВСУ, оно названо "военным добровольческим формированием".

Подозреваемому 47 лет, он боец вооруженного формирования "Грузинский национальный легион" и участвует в боевых действиях на Украине против российских войск, сообщила 11 октября пресс-служба управления ФСБ России по Северной Осетии.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (205.3 УК России), цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

Статья, которую вменяют разыскиваемому жителю Северной Осетии, предусматривает от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы, а в некоторых случаях предполагает пожизненное заключение.

Имя мужчины, объявленного в федеральный розыск, в сообщении спецслужбы не приводится.

Неделей ранее, 4 октября, МВД России распространило сообщение о розыске главы "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили. Его в России пытаются привлечь к ответственности за вербовку наемников в незаконное вооруженное формирование против интересов РФ, сообщал ТАСС.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.