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18:20, 5 ноября 2024

Протестующие прошли маршем по Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиция и активисты собрались во дворе апелляционного суда, где должны были рассматриваться жалобы на решения судов по искам наблюдателей, а после отмены заседаний прошли маршем к центру Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", суд в Тетрицкаро признал недействительными итоговые протоколы голосования с 30 избирательных участков на парламентских выборах в районах Цаллка и Тетрицкаро. Также суд в Гори потребовал пересчитать голоса избирателей. Центризбирком Грузии заявил о намерении обжаловать эти решения о признании протоколов недействительными и подал апелляцию на решение суда в Гори, обязавшего пересчитать бюллетени.

Планы  активистов  на сегодняшнюю акцию протеста изменились после того как стало известно, что решения Тетрицкаройского районного суда и решение Горийского суда будут обжалованы в Апелляционном суде. Было решено собраться во дворе Апелляционного суда  и устроить акцию.  Но демонстрантов встретили закрытые ворота и  решение о переносе заседания на 6 ноября.

Здание Апелляционного суда находится в районе  Дигоми и люди прошли маршем через массив Дигоми, двигаясь в направлении Дидубе, также прошли по проспекту Церетели, полностью остановив движение по нему.

Лидеры политических партий возглавили марш, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию грузинских телекомпаний.

Совместные действия лидеров оппозиции вселили надежду в 60-летнюю беженка из Сухуми Анну. "Сколько времени и событий должно было произойти, чтобы Ника Гварамия и Ника Мелия продемонстрировали поддержку лидеру "Лело" Мамуке Хазарадзе?  Очень   надеюсь, что они сделают так, что я со своей семьей смогу вернуться в свой дом в Сухуми", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла" ("Лело" выступает против любых отношений с властями Абхазии и Южной Осетии, считая эти территории неотъемлемой частью Грузии - прим. "Кавказского узла").

Митинг завершился у Дворца Спорта на "Техническом Университете", новая акция протеста назначена на 6 ноября у здания апелляционного суда, сообщило Paper Kartuli. 

Лидеры оппозиции не могут придумать ничего, кроме слепой веры в "западнампоможет". При этом в противниках не слабый игрок, а  власть, цепко и уверенно действующая, считает автор блога на "Кавказским узле" "BERG...man Tbilisi". Блогеры "Кавказского узла" из Тбилиси, Баку, Еревана и Цхинвала комментируют выборы парламента Грузии. В своих постах они следят за политической борьбой в Грузии и делятся прогнозами возможного развития ситуации.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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