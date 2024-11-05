Правозащитники признали политзаключенным Лорана Винатье*

Одним из оснований для преследования Винатье* стала введенная в 2012 году статья 330.1 УК РФ, изначально сформулированная как «Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента». Эта статья, как и все иноагентское законодательство, носит «антиправовой и аморальный характер» Согласно части 3 статьи 330.1 УК РФ, вменяемой Лорану Винатье*, любой человек, независимо от гражданства и профессии, обязан самостоятельно подать документы в Минюст РФ, чтобы его включили в список «иноагентов», если он ведёт «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ», которые иностранные государства, граждане и организации, а также связанные с ними или находящиеся под их «влиянием» россияне и российские юрлица могут получить и использовать против безопасности России, подчеркнули правозащитники.

Первым уголовным делом по этой статье стало дело журналистки Алсу Курмашевой, признанной политзаключённой и освобождённой в рамках международного обмена 1 августа 2024 года, а дело Винатье* - вторым. Виды таких сведений, которые не относятся в гостайне, но которые «при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ», перечислены в соответствующем приказе ФСБ из 60 пунктов. Среди них не только информация о дислокации и передвижении войск и о мобилизации, но и сведения «о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках», «о закупках товаров, работ, услуг для нужд войск», а также «о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях и предварительного расследования», проводящихся ФСБ и военным следствием.Эта статья позволяет начать уголовное преследование человека за неподачу заявления о деятельности, которая сама по себе не нарушает закон и, согласно упомянутому выше перечню ФСБ, охватывает сбор неопределённо широкого круга сведений. Этот приказ вместе с частью 3 статьи 330.1 УК РФ нарушает права, гарантированные частью 4 статью 29 Конституции РФ свободно искать и распространять информацию, и части 3 статьи 55 Конституции РФ, «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Кроме того, эти нормы нарушают права, гарантированные статьей 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод: «Каждый имеет право и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ».

Законодательство же об «иностранных агентах в совокупности с частью 3 статьи 330.1 УК РФ фактически устанавливают наказание за один только сбор не относящейся к гостайне несекретной информации, имеющей общественную значимость. Эта норма, очевидно, введена и используется сейчас для того, чтобы предотвратить и пресечь анализ и распространение любой информации и возникновение общественной дискуссии как о <военной операции на Украине>, так и о военной деятельности в целом.

Правозащитники предположили, что на самом деле Лоран Винатье* не собирал военные сведения, а «признание» сделал под давлением или обещанием «получить штраф и выйти на свободу». "В любом случае, однако, в связи со всем вышесказанным одного факта обвинения именно по части 3 статьи 330.1 УК РФ достаточно для того, чтобы уверенно заключить, что уголовное преследование является неправомерным и политически мотивированным. Мы согласны с оценкой президента Франции и полагаем, что арест Винатье* укладывается в парадигму вражды Кремля с Западом. Есть основания полагать, что он взят в заложники российскими властями, вероятно с целью обмена на арестованных на Западе агентов, а также на предотвращение миротворческой неправительственной деятельности, неподконтрольной российским властям", - указано в сообщении.

Правозащитники также подчеркнули, что Винатье* был арестован спустя всего несколько часов после ареста под Парижем гражданина России, участника военной операции на Украине по подозрению в подготовке диверсий на территории Франции, что похоже на ответную меру со стороны России.

Согласно Международному руководству по определению понятия «политический заключённый», уголовное дело против Лорана Винатье* является политически мотивированным, направленным на недобровольное прекращение или изменение характера научной и исследовательской деятельности, а также устрашение общества в целом, а лишение свободы было применено к нему в нарушение права на свободу слова и информации, на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ и Международным пактом о гражданских и политических правах, подчеркнули правозащитники.

Независимый правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» считает Лорана Винатье* политическим заключённым, требует его немедленного освобождения и прекращения его уголовного преследования, указано в сообщении.

Напомним, в 2007 году Лоран Винатье* для интервью корреспонденту "Кавказского узла", в котором рассказал о своей работе в Чечне.

"По "чеченским" вопросам я работаю с 2003 года. Особенно детально в рамках моей докторской работы во Французском Институте политического анализа я изучаю проблемы чеченской диаспоры в Европе, на Южном Кавказе, в Турции и России, где в основном задаюсь вопросом, как чеченские беженцы, находясь вне родной земли, организовывают себя на социальном и политическом уровнях, создают диаспоры и существуют в этих рамках?" – рассказал исследователь.

В 2003 году в Париже вышла его книга о чечено-российских взаимоотношениях.

"Её начало посвящено первой чеченской кампании и факторам, приведшим к началу войны. Во второй части книги я старался показать, почему с 2001 года чеченцы потеряли влияние на основной курс конфликта. Затем была… попытка осмыслить, почему война никак не может завершиться", – рассказал Лоран Винатье*.

В 2007 году он, отметив успехи в социально-экономической сфере и восстановлении республики, дал негативный прогноз относительно соблюдения прав человека в регионе.

"В Чечне нет закона. Я имею в виду то, что там объективно отсутствует гарантия того, что права человека будут соблюдаться", – высказал предположение исследователь.

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