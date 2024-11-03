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06:57, 3 ноября 2024

Несправедливые начисления за отопление вызвали возмущение астраханцев

Трубы теплотрассы, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ресурсоснабжающая организация выставила жителям Астрахани счета за отопление за полный месяц, хотя отопительный сезон начался 21 октября. Горожане потребовали сделать перерасчет, а также призвали власти решить проблему с несправедливыми начислениями.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 ноября 2023 года астраханцы потребовали отменить правило, согласно которому коммунальщики имеют право взимать оплату за тепло сразу за месяц, хотя тепло фактически подавалось только несколько дней. Сами коммунальщики заявили, что так происходит из-за неисправных приборов учета в многоквартирных домах. 11 ноября 2023 года власти признали проблему с необоснованными платежами за отопление в Астрахани.

Осенью 2023 года "Астраханские тепловые сети" произвели перерасчет оплаты за отопление после того, как на этом настоял суд. Абонентам квитанции выставлялись как за полный месяц, поскольку у них отсутствовали приборы учета, пояснила организация, сообщение которой 2 мая текущего года привела Astrakhan.su.

В текущем году в Астрахани отопительный сезон начался 21 октября, при этом во многих домах тепло появилось на несколько дней позже. Но местным жителям квитанции за отопление пришли как за полный месяц, сообщил 31 октября "Блокнот Астрахань".

ООО "Астраханские тепловые сети" заявило, что в домах, которые не оборудованы прибором учета тепловой энергии, плата взимается по нормативу и не зависит от того, какого числа был начат отопительный сезон. Эти нормативы утверждены постановлением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 01.10.2024 № 20, привела 1 ноября Аstrakhan.su сообщение компании.

Пост о том, что некоторым астраханцам квитанции за отопление пришли как за полный месяц, был опубликован 2 ноября в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Астрахань Online", на который подписаны более 221 тысячи пользователей. На 06.55 мск 3 ноября эта запись набрала 20 отметок с реакцией пользователей и 33 комментария. Часть их авторов заявила, что счет выставлен несправедливо.

"Вчера счет пришел, 1900 рублей за отопление. Услуги не было, но вы платите за весь месяц", – отметил Влад Сорокин.

"А почему если на работу выйдешь 21 числа, то зарплату получаешь не за целый месяц?" – задалась вопросом Вера Николаевна.

"Нигде в мире нет такого, чтобы платить за то, чего не было предоставлено. Тогда пусть власти платят нам за выходные дни. Это будет честно – люди не выполняют работу, но деньги получают", – заявил пользователь с ником Справедливость Закона.

"Там еще за весь октябрь придется за свет платить, пока обогревателями пытались прогреться, еще и за весь месяц отопления", – указала Анастасия Незмутинова.

"Всё им мало, никак не насытятся. Пусть всегда дают с первого числа, нечего народ обманывать. Каждый раз одно и тоже", – возмутилась Елена Бурова.

"Все, что до отопительного сезона – идёт в карман. Поэтому никто не будет считать и подстраиваться под потребителей", – считает Юрий.

Еще одна часть пользователей потребовала реакции властей. "Народ, пишите коллективную жалобу. Всем городом напишем и тогда все будет хорошо", – считает Ильдар Миннебаев.

"Топливо и энергию крадут, а на людей списать хотят. Затрат нет, а деньги платим по факту. Пусть со всей Астраханью потом судятся. А там жизнь покажет", – подчеркнул пользователь с ником Добрый человек.

"Управляющие компании в доле что ли? Иначе почему как отопление, то счётчики не работают. По закону это их вина, договор по обслуживанию с ними заключён. Тогда надо ввести ответственность для управляющих компаний и в случае нерабочего счётчика пусть они оплачивают разницу. Депутаты, где ваша реакция?" – написала Анна Тимофеева.

На 06.55 мск 3 ноября на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно жалоб горожан на несправедливые начисления за отопление.

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Автор: "Кавказский узел"

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