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03:06, 3 ноября 2024

УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Грузии за поведение болельщиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Федерация футбола Грузии оштрафована на 56 тысяч евро за поведение болельщиков, которые перед матчем со сборной Албании перекрыли дороги у стадиона, а во время игры использовали лазеры и пиротехнику.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Грузии из-за поведения болельщиков на матче с Албанией, который прошел в Тбилиси 14 октября в рамках Лиги наций.

В общей сложности федерацию обязали выплатить 56 тысяч евро, из них 15 тысяч евро - штраф за перекрытие дорог у стадиона, 12 тысяч евро - штраф за использование лазеров с трибун во время игры, 30 тысяч евро - штраф за использование болельщиками пиротехники, пишут 2 ноября "Новости-Грузия".

Кроме того, во время следующего матча Федерация футбола Грузии должна будет частично закрыть трибуны не стадионе - всего две тысячи мест. На это ограничение наложен испытательный срок в два года, сообщает "Грузия-онлайн".

Матч между Грузией и Албанией закончился поражением хозяев со счетом 1-0. После встречи двух команд в Тиране 10 сентября УЕФА оштрафовала албанскую федерацию за плохое поведение болельщиков на 35,3 тысячи евро.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне во время матча сборных Грузии и Турции, который состоялся в Дортмунде, произошла драка между болельщиками двух команд, их пришлось разнимать полицейским.

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Автор: "Кавказский узел"

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