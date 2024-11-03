УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Грузии за поведение болельщиков

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Федерация футбола Грузии оштрафована на 56 тысяч евро за поведение болельщиков, которые перед матчем со сборной Албании перекрыли дороги у стадиона, а во время игры использовали лазеры и пиротехнику.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Грузии из-за поведения болельщиков на матче с Албанией, который прошел в Тбилиси 14 октября в рамках Лиги наций.

В общей сложности федерацию обязали выплатить 56 тысяч евро, из них 15 тысяч евро - штраф за перекрытие дорог у стадиона, 12 тысяч евро - штраф за использование лазеров с трибун во время игры, 30 тысяч евро - штраф за использование болельщиками пиротехники, пишут 2 ноября "Новости-Грузия".

Кроме того, во время следующего матча Федерация футбола Грузии должна будет частично закрыть трибуны не стадионе - всего две тысячи мест. На это ограничение наложен испытательный срок в два года, сообщает "Грузия-онлайн".

Матч между Грузией и Албанией закончился поражением хозяев со счетом 1-0. После встречи двух команд в Тиране 10 сентября УЕФА оштрафовала албанскую федерацию за плохое поведение болельщиков на 35,3 тысячи евро.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне во время матча сборных Грузии и Турции, который состоялся в Дортмунде, произошла драка между болельщиками двух команд, их пришлось разнимать полицейским.

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