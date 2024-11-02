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21:50, 2 ноября 2024

Жители Исламея потребовали наладить работу водопровода

Лужи на улице Карамурзова в Исламее. Скриншот фото из Instagram (деятельность компании Meta, которая владеет соцсетью, запрещена в России) "Патриот Нальчик", https://www.instagram.com/p/DBvP0oxtu6e/?img_index=7

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за прорывов труб улица в центре села Исламей постоянно залита водой, при этом власти не проводят ремонт. Дети вынуждены ходить в школу и детсад по грязи, а жители страдают из-за перебоев с подачей воды, пожаловались сельчане в соцсети.

Жалоба на состояние дороги в центре села Исламей была опубликована  в Instagram*-паблике "Патриот Нальчик", на который подписаны 230 тысяч человек.

"Это село Исламей, улица Карамурзова. От начало улицы и до конца есть прорывы в водопроводной трубе, а именно семь точек. Естественно вся улица в ямах, как гармошка стала. Мы много раз своими силами чинили дорогу сыпали, ровняли, но все без толку из-за прорывов", -ь написала автор сообщения.

Она отметила, что "это самый центр села, где стоит первая школа, дом культуры, администрация и больница". "От школы до больницы грязь, слякоть. Дети не могут элементарно пройти по улице, так как везде ямы, наполненные грязной водой, огромные и глубокие лужи. Вода течет из за того что не проложены трубы, прямо до администрации и все это прям под носом. Сколько раз просили починить трубы все бессмысленно. Привезли трубы и бросили. На этом все, а кто делать-то будет? Мы, жители этой улицы, уже устали каждый раз ремонтировать эту дорогу сами", - пожаловалась местная жительница.

К сообщению приложены фотографии и видеозаписи состояния дороги - на них видны большие лужи, ямы и лежащие у одного из зданий трубы.

К 21.50 мск запись набрала девять комментариев. 

"Как хорошо, что выложили это. Все лето так там возле 1-й школы", - написала unagasovaa.

"Каждое утро по грязи ходим на работу, дети в садик, в школу" - подтвердил a_m_a_d_d_5.

"Ещё из-за утечки воды нет напора и в кранах не течёт вода.Это надо увидеть своими глазами, чтобы понять, что творится на этом переулке", - указал male1068.

"Там кошмар, что творится. Это улица настолько в ужасном состоянии, что дети в грязи ходят в школу", - сообщила angeli_89717.

"Из-за таких прорывов у нас месяцами нет воды", - указала vnk79534.

Как писал "Кавказский узел", жители различных населенных пунктов Кабардино-Балкарии регулярно жалуются на перебои с подачей воды в их дома. В частности, 14 июля жители Баксана, Нальчика, а также Баксанского, Лескенского, Зольского и Урванского районов пожаловались в соцсети на длительную проблему с водоснабжением. Они заявили, что обращения к чиновникам не дают результатов.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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