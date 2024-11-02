Ростовских активистов встревожила сохранность столетнего дома

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Жильцы доходного дома купца Александра Леванидова в Ростове-на-Дону несколько лет пытаются добиться от властей ремонта фундамента дома, построенного в начале XX века. Однако власти Ленинского района хотят признать дом аварийным и расселить жильцов.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года активисты ростовских общественных организаций, в том числе "МойФасад", пожаловались на работу комитета по охране объектов культурного наследия в регионе. По их словам, комитет не контролирует капитальный ремонт объектов культурного наследия, не защищает их и затягивает сроки внесения в реестр охраняемых памятников.

Активисты общественного движения "МойФасад" сообщили 31 октября в своем телеграм-канале об угрозе разрушения дома купца Александра Леванидова в Ростове-на-Дону.

Еще в 2012 году жильцы дома забили тревогу из-за строительства рядом многоквартирного дома. По их словам, из-за этого дому грозит разрушение. Они собрали 80 тысяч рублей на разработку сметы проекта по усилению фундамента. Однако сами работы на тот момент стоили три миллиона. Тогда жильцы обратились к городским властям за помощью.

Власти Ростова-на-Дону поставили дом в очередь на усиление фундамента. Проектная документация должна была быть разработана в период с 2021 по 2022 год. На это даже были выделены деньги из бюджета, но ничего сделано не было.

В 2024 году власти Ленинского района Ростов-на-Дону ершили признать дом аварийным и расселить жителей. Чиновники утверждают, что есть соответствующая техническая экспертиза, но жильцы уверяют, что не видели ее. "Признание здания аварийным означает его разрушение. Архитектурные памятники нельзя сносить, но механизма передачи инвесторам в Ростове все еще нет. Здания просто стоят годами и разваливаются до состояния руин. А там его можно и из реестра вывести и разобрать под новое перспективное строительство", - пишут активисты.

Доходный дом Александра Леванидова был построен в 1911 году, он находится в центре Ростова-на-Дону, на улице Шаумяна. По словам краеведа Леонида Санкина, над парадным входом в дом уцелели инициалы владельца Александра Леванидова, и год постройки. Леванидов был племянником городского главы и владельца кирпичного завода Ивана Леванидова. После смерти дяди он унаследовал завод. В доме в разное время жили писатель Александр Фадеев, психолог Сабина Шпильрейн, писатель Владимир Фоменко, пишет Donday.ru.

В феврале 2018 года фотограф и блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) раскритиковал власти Ростова-на-Дону за состояние исторических зданий. По его оценке, реставрация проводилась некачественно и нарушила исторический облик строений. Уникальные памятники архитектуры в Ростове-на-Дону оказались на грани исчезновения, сделал вывод блогер.

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