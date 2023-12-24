Ростовские активисты пожаловались на работу комитета по охране объектов культурного наследия

24 декабря 2023, 05:35

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Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области не контролирует капитальный ремонт объектов культурного наследия, не защищает их и затягивает сроки их внесения их в реестр охраняемых памятников, заявили ростовские активисты, которые пожаловались на работу ведомства в прокуратуру.

Представители общественных организаций Ростова-на-Дону обратились к городскую прокуратуру с жалобой на деятельность руководителя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Ивана Грунского.

По мнению активистов, в числе которых представители общественных организаций "Городской патруль", "МойФасад", "Несносный город" и "ГорЛесНадзор", Грунский "угробил исторический центр Ростова". Они заявили, что Ростов-на-Дону постепенно утрачивает свой исторический облик, пишет 23 декабря 1rnd.ru.

В заявлении представители общественных организаций перечислили объекты культурного наследия, которые, несмотря на статус, были снесены. Это флигель "Дома ученого Павлова", здание кинотеатра "Россия" (признан объектов культурного наследия), здание "Ростовского общества взаимного кредита", дома на Социалистической, 106 и на Московской, 28. По мнению активистов, комитет не контролирует должным образом проведение капитального ремонта объектов культурного наследия, затягивает безосновательно сроки их внесения в реестр охраняемых памятников, не занимается охраной объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии. "Бездействие комитета... фактически запускает схему ликвидации исторической застройки Ростова-на-Дону - объекты культурного наследия приходят в полный упадок и в дальнейшем утрачивают статус ОКН", - приводит Donnews.ru слова активистов.

По их словам, многие годы "реализуется схема ликвидации исторической застройки".

Особо представители общественных организаций в заявлении в прокуратуру коснулись принятия финальной версии проекта объединенной зоны охраны Ростова-на-Дону, в соответствии с которым разрешается высотное строительстве в центре города, в парке Революции, в 60-ти кварталах Нахичевани.

Комментариями Ивана Грунского по поводу заявления активистов "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале 2018 года фотограф и блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) раскритиковал власти Ростова-на-Дону за состояние исторических зданий. По его оценке, реставрация проводилась некачественно и нарушила исторический облик строений. Уникальные памятники архитектуры в Ростове-на-Дону оказались на грани исчезновения, сделал вывод блогер.

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