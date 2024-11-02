Жители хутора на Кубани добились внимания Бастрыкина к проблеме незаконной свалки

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В Следком России обратились жители хутора Воскресенский около Анапы и пожаловались на несанкционированную свалку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения природоохранного законодательства.

Как информировал "Кавказский узел", 12 сентября жители перекрыли дорогу в анапском хуторе Воскресенский, чтобы мусоровозы не проехали на полигон. Активисты заявили, что устали от незаконной свалки. Они заявили, что жаловались в различные инстанции, но проблема не решается. Участников акции разогнала полиция. 10 октября Анапская межрайонная прокуратура потребовали устранить нарушения и предписала возбудить административное дело, однако, по мнению активистов, это вряд ли повлияет на владельцев свалки.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения природоохранного законодательства в хуторе Воскресенский, сообщает 31 октября Информационный центр СК России в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, к ним обратился житель Воскресенского, который сообщил, что региональный оператор ТКО организовал точку сбора отходов для их дальнейшей транспортировки на полигон. Однако фактически мусор с точки сбора не вывозится, то есть в жилом районе была организована несанкционированная свалка. Жители расположенных в округе населенных пунктов жалуются на едкий запах. Их многочисленные обращения в профильные структуры оказались безрезультатны.

Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.

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