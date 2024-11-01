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21:10, 1 ноября 2024

Подросткам из Дагестана сокращены сроки по делу о терроризме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд России на три месяца сократил срок лишения свободы Арсену Джалалову и Турену Мамедрзаеву по делу о создании террористического сообщества, признав нарушения в вынесенных ранее приговорах.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону приговорил в 2021 году к срокам от 6,5 года до 8 лет колонии шестерых жителей Дагестана, признав их виновными в организации террористического сообщества и подготовке покушений на силовиков. Турену Магомедрзаеву назначено 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, Давуду Исрафилову и Рамазану Абдурахманову -  8 лет, каждому из них также назначен штраф в 30 тысяч рублей, Арсену Джалалову назначено 6 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 20 тысяч рублей. Двоим несовершеннолетним подсудимым было назначено по 7 лет и 8 месяцев  со штрафом в 20 тысяч рублей каждому.

По версии следствия, в январе 2019 года обвиняемые создали террористическое сообщество и вовлекли в него  других лиц. Они создали незаконное вооруженное формирование для подготовки нападений на силовиков,  проходили обучение изготовлению взрывных устройств, правилам обращения с взрывными устройствами, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве. "В марте 2019 года обвиняемые, облив бензином, подожгли автомобили сотрудника полиции и местного жителя, а также планировали совершить убийство местной жительницы", -  рассказали ранее в управлении СКР по Дагестану.

Верховный суд России рассмотрел кассационную жалобу на приговор шести жителями Дагестана по делу о террористическом сообществе. Как указано в кассационном определении, Исрафилов и Абдурахманов не обжаловали решение в кассации.

Апелляционный военный суд ранее исключил из приговора "указание об осуждении Магомедрзаева, Джалалова, Асланова и Бабаева по статье о прохождении обучения правилам обращения с оружием" и незначительно сократил им сроки лишения свободы, говорится в кассационном определении.

В кассационной жалобе адвокат Джалалова Керимов указал, что  суд при назначении его подзащитному наказания "не в полной мере учёл условия жизни осуждённого, уровень его психического развития, иные особенности личности, влияние назначенного наказания на его исправление, возраст его родителей, их переживания в связи с осуждением сына, активное способствование Джалаловым расследованию преступлений" и просил смягчить наказание.

Защитник  Асланова и Бабаева, адвокат Абдулвагабов, просил приговор и  апелляционное определение отменить и оправдать осужденных в связи с недоказанностью обвинения либо смягчить им наказание. Он сказал, что виновность Асланова и Бабаева в просмотре видеороликов, обучающих обращению со взрывными устройствами не подтверждается приведёнными в приговоре доказательствами. Так, Магомедрзаев и Джалалов не упоминали, что Бабаев и Асланов просматривали  видеоролики, обучающие обращению со взрывными устройствами, Кроме того, к моменту совершения вмененного им преступления Асланов и Бабаев не достигли возраста уголовной ответственности, а показания  анонимных свидетелей недостоверны, указала защита.

Верховный суд отказался изменить приговор Асланову и Бабаеву, им обоим назначили 7 лет и 8 месяцев тюрьмы. Приговор Джалалову и Магомедрзаеву сократили на три месяца из-за "существенных нарушений" – на момент вмененного правонарушения они были подростками, для которых срок давности привлечения к ответственности по поджогу составляет три года. Джалалову решением кассационной инстанции назначено шесть лет и три месяца колонии, Магомедрзаеву – восемь лет и три месяца.

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Автор: "Кавказский узел"

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