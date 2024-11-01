Активист Тюрксой арестован в Баку на 30 суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил к административному аресту активиста Мете Тюрксоя, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полицейскому. Соратники считают, что Тюрксой наказан за критику властей.

Как писал "Кавказский узел", Мете Тюрксой и ранее подвергался задержаниям. Так, 1 декабря 2021 года он был задержан перед началом организованной с его участием акции под лозунгом "Свободу ветерану Карабаха!". В январе 2019 года полицейские в Баку задержали Тюрксоя в числе участников пикета в защиту блогера Мехмана Гусейнова.

Активист движения Nida Мете Тюрксой был задержан вечером 30 октября на станции «Низами» Бакинского метрополитена, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» другой член движения Nida, попросивший не публиковать его имя.

Возник спор, и Мете увезли в отделение полиции

«Мете успел сообщить по телефону, что его задержали из-за спора с сотрудниками полиции на входе в метро «Низами». Когда Мете зашел в метро, он поставил свою сумку на ленту сканера. Сотрудник полиции то ли не видел это, то ли просто придрался к Мете и велел ему поставить сумку на ленту. Мете возразил, что уже сделал это. Вот так возник спор, и Мете увезли в отделение полиции. Вчера (31 октября) вечером Ясамальский районный суд приговорил его к административному аресту сроком на 30 суток», - рассказал он.

Активист полагает, что, возможно, первоначально причиной задержания Тюрксоя действительно стало недопонимание между ним и полицейским, однако позднее дело приобрело «политическую окраску».

"Такие споры в метро происходят каждый день. Максимум это заканчивается приводом в полицию или штрафом. Однако оформление дела по двум статьям КоАП – «мелкое хулиганство» (статья 510) и «неповиновение полиции» (535.1), да еще и назначение максимально возможного наказания дает основания полагать, что дело обрело «политическую окраску» после установления личности Мете", - сказал он.

По его словам, Тюрксой регулярно публиковал в соцсети посты с критикой властей из-за нарушения прав человека, арестов по политическим мотивам, коррупции, монополизма. "Видимо, власти использовали этот инцидент [в метро], чтобы наказать Мете", - сказал его соратник.

Он добавил, что у Тюрксоя пока нет адвоката по выбору, однако соратники собираются привлечь к защите адвоката и обжаловать арест.

Сотрудник Ясамальского райсуда Баку подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об аресте Тюрксоя. Получить комментарии в МВД не удалось, поскольку в пресс-службе не отвечали на звонки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.