Агиль Гумбатов добился медицинской помощи в колонии

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Осужденный в Азербайджане оппозиционер Агиль Гумбатов получил положенную по закону бесплатную медицинскую помощь после жалобы начальнику колонии.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября 2021 года суд в Баку приговорил члена партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова к 10 годам лишения свободы. 7 февраля суд не удовлетворил кассационную жалобу на приговор. Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. Его адвокат утверждал, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками.

Агиль Гумбатов добился в колонии соблюдения его права на бесплатное обеспечение медицинскими препаратами, сообщила его супруга Айгюн Гумбатова корреспонденту "Кавказского узла" после телефонного разговора с мужем.

"Недавно он повредил ногу. Ему советовали использовать три простых препарата, облегчающих состояние больного, и для обеззараживания раны. Он обратился к врачу с просьбой обеспечить его медикаментами. Но врач колонии в грубой форме отказал Агилю, сказав, что он здоров, хотя в медицинском шкафу хранились эти препараты. Агиль напомнил врачу про обязанность государства обеспечить заключенных всем необходимым для жизни, но грубый ответ повторился. В тот же день, вечером, Гумбатов напросился на прием к начальнику, и руководитель колонии, выслушав просителя, отменил решение врача", - сказала жена заключенного.

Комментариями от представителей Пенитенциарной службы относительно этой информации "Кавказский узел" пока не располагает.

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