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12:12, 28 октября 2024

Один человек получил травмы во время массовой драки в Сочи

Массовая драка в Сочи. Скриншот видео от 28 октября 2025 г. Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сочи произошла массовая драка, в которой приняли участие 23 местных жителя, один из них получил травмы. Силовики составили протоколы о мелком хулиганстве и неподчинении полиции на 10 участников потасовки.

По данным следственного управления СКР Краснодарскому краю, сотрудники ведомства начали проверку по опубликованной в соцсетях информации о том, что в сочинском микрорайоне КСМ, на улице Труда произошел конфликт из-за девушки, переросший в массовую драку.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщило ведомство сегодня в своем телеграм-канале.

По данным источников, в драке приняли участие 23 человека, в результате пострадал 17-летний житель Сочи, он отказался от помощи врачей, сообщило сегодня РИА "Новости".

Все участники драки являются жителями Сочи, всем им не более 20 лет, самому младшему – 18 лет, привело агентство слова начальник пресс-службы УВД Сочи Андрея Кошелева.

Полицейские задержали 23 участника драки, 10 из них привлечены к административной ответственности, они ожидают решения суда. В отношении них составлены протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении полиции, сообщило в своем телеграм-канале УВД Сочи.

Видео, на котором показана массовая драка в Сочи, сегодня опубликовал телеграм-канал "ЧП Сочи". На кадрах показана улица в темное время суток, здание и стоящее около него такси. Также показаны несколько десятков молодых людей. Они агрессивно выкрикивают фразы, к месту подбегают другие юноши.

 "Всё. Они одного избивают там", – сказала автор ролика.

В этот момент между отдельными участками начались стычки, начинается драка. Один из юношей упал на асфальт и его начали избивать несколько других парней. "Да вы что делаете! А ну отошли от него", – закричала девушка, снимающая видео. Не прекращая съемки, она приблизилась к тому месту, где избивали молодого человека. Она пригрозила, что вызовет полицию. После этого другие юноши отошли от парня. Далее ситуация стала успокаиваться, одни участники драки стали успокаивать других. На этом ролик заканчивается.

Этот пост в телеграм-канале "ЧП Сочи", на который подписаны более 188 тысяч пользователей, на 12.00 мск набрал около 44,1 тысячи просмотров и 85 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала участников массовой драки.

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Автор: "Кавказский узел"

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