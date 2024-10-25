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14:49, 25 октября 2024

Суд по делу сочинца Щуся согласился на допрос лингвиста

Алексей Щусь. Фото: https://x.com/GLesyao/status/1828302673688633357

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита убедила суд допросить эксперта-лингвиста на заседании по делу сочинского инженера Алексея Щуся, обвиняемого в распространении фейков об армии. Щусь пожаловался адвокату на условия содержания в изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", в апреле инженер из Сочи Алексей Щусь стал обвиняемым по уголовному делу о фейках про армию. Дело возбуждено из-за репостов в соцсети, сделанных более двух лет назад. 15 августа следователи ужесточили обвинение, добавив в дело статью о незаконном изготовлении оружия, и Щусь, находившийся под подпиской о невыезде, был заключен под стражу. 29 августа стало известно, что дело поступило в суд.

Алексей Щусь удалил посты в соцсети, которые силовики сочли распространением фейков об армии, а оружие, в изготовлении которого он обвинен - модификация рогатки, рассказала адвокат. Алексей не признал вину, родные уверены в его невиновности, сообщил отец инженера.

Сегодня состоялось судебное заседание по делу Алексея Щуся, на нем суд зачитывал письменные доказательства - протоколы осмотров и экспертизы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Щуся.

Также суд удовлетворил ходатайство защиты о повторном вызове эксперта-лингвиста и допросе его на судебном заседании. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство об осмотре в судебном заседании вещественного доказательства - метательного оружия, рассказала адвокат, добавив, что следующее заседание по делу Щуся назначено на 14 ноября.

Она отметила, что инженер содержится в СИЗО-1 Краснодара и находится в подавленном психическом состоянии. Он рассказал своей защитнице, что ему "очень тяжело переносить условия содержания".

"Особенно потому, что людей много, и все курят в камере, а он никогда в жизни даже не пробовал закурить сигарету. На прогулку выпускают очень редко и мало, хотя положено не менее часа в день. Так же тяжело Алексей переносит этапы", - рассказала адвокат со ссылкой на своего подзащитного.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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