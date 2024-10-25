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13:13, 25 октября 2024

Мэр Мартакерта оправдан по делу о мошенничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Армении оправдал мэра Мартакерта Мишу Гюрджяна, который обвинялся в том, что вывез из Нагорного Карабаха машину, принадлежащую общине.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля стало известно, что суд отменил меру пресечения Мише Гюрджяну, находившемуся под домашним арестом. Адвокат выразил надежду, что Следственный комитет, в свою очередь, откажется и от уголовного преследования Гюрджяна.

В мае силовики задержали в Ереване бывшего мэра Мартакерта Мишу Гюрджяна по делу о мошенничестве и подделке или использовании поддельных документов. Он обвинен в том, что привез с собой в Армению машину, находящуюся на балансе общины. 26 мая суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Гюрджяна на два месяца, а 27 июня смягчил меру пресечения и перевел его под домашний арест.

Суд оправдал Мишу Гюрджяна, сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Арсен Бабаян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам адвоката, также прекращено уголовное преследование Гюрджяна.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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