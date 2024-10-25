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13:38, 25 октября 2024

Ингушские полицейские заподозрены в халатности после покушения на Хамхоева

Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / Югополис

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские заподозрены в том, что в момент покушения на замруководителя центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Адама Хамхоева проезжали мимо и не остановились.

Как информировал "Кавказский узел", 11 октября в Ингушетии около федеральной трассы "Кавказ" был обстрелян автомобиль, в котором находился силовик и два его родственника. Все трое погибли, нападавшие скрылись. Целью атаки силовики считают замруководителя ЦПЭ Адама Хамхоева. Следствие считает, что организовать покушение на Адама Хамхоева мог тот же самый человек, который организовал убийство его предшественника на этой должности Ибрагима Эльджаркиева, застреленного в Москве в ноябре 2019 года.

Когда машину Хамхоева обстреливали, мимо ехали два полицейских, но не стали вмешиваться. На обоих завели уголовное дело, сообщает телеграм-канал Mash Gor, насчитывающий 43 044 подписчиков.

37-летний и 40-летний инспекторы ДПС обвиняются в халатности. В момент стрельбы по машине 11 октября они проезжали круговой перекресток со стороны Магаса на патрульной иномарке, но отключили проблесковые маячки и начали движение задним ходом, чтобы избежать контакта с нападавшими. Кроме того, инспекторы не доложили о случившемся в дежурную часть и не вызвали скорую пострадавшим, пишет со ссылкой на свой источник телеграм-канал "Сапа Кавказ", насчитывающий 8 447 подписчиков.

Следствие считает, что бездействие лейтенантов помогло преступникам скрыться с места, а также поставило под угрозу жизнь гражданских лиц, которые были поблизости.

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Автор: "Кавказский узел"

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