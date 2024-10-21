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11:56, 21 октября 2024

Следком отреагировал на массовую драку в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники Следкома начали проверку по информации в интернете о том, что в Краснодаре в поселке Российском произошла массовая драка между приезжими из Дагестана и местными жителями.

Видео, на котором показана драка между жителями Краснодара и приезжими, 20 октября опубликовал телеграм-канал "93.Ru | Новости Краснодара и края".

На кадрах ролика показаны два автомобиля – один черного цвета, другой белого. Они стоят на городской улице. Машины одновременно трогаются с места, а затем сразу же останавливаются. Из черной машины вышел молодой человек, одновременно к белой машины спереди подъехал другой молодой человек на мопеде. В это же время сзади к месту подбежали еще несколько парней.

Далее черная машина уехала, а толпа парней начала избивать сидящих в белой машине, а также разбивать ее. Затем машину, с находящимися в ней людьми, перевернули на бок. После этого толпа прекратила разбивать автомобиль. На этом видео закончилось.

В описании ролика сказано, что приезжие из Дагестана ездили на машине и приставали к девушкам. Местных жителей возмутило их поведение.

По данным пресс-службы управления МВД по Краснодару, конфликт произошел в поселке Российском на улице Комарова. Силовики устанавливают личности участников инцидента, сказано в описании видеоролика.

Этот пост в телеграм-канале "93.Ru | Новости Краснодара и края", на который подписаны почти 25 тысяч пользователей, на 12.00 мск 21 октября набрал около 14,3 тысячи просмотров и 26 комментариев. Большая часть их авторов встала на сторону жителей Краснодара.

Инцидент в поселке Российском привлек внимание председателя Следкома Александра Бастрыкина. Он потребовал доклад. Следственные органы следственного управления СКР по Краснодарскому краю начали процессуальную проверку, сообщил 20 октября Bfm.ru со ссылкой на информационный центр Следкома.

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Автор: "Кавказский узел"

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