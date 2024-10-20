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16:55, 20 октября 2024

Боец из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Канат Ахмедов убит в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 390 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 октября власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 389 бойцов из Астраханской области.

В военной операции погиб 31-летний Канат Ахмедов из Красноярского района, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава района Руслан Бисенов.

"Канат родился и вырос в селе Красный Яр, здесь окончил местную среднюю школу. Затем обучался в профессиональном училище №25 по специальности «Мастер по эксплуатации и ремонту машин». С 2011 по 2012 годы он проходил срочную службу в рядах Российской армии. После демобилизации трудился в различных организациях. В октябре 2023 года молодой человек заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился в зону специальной военной операции", - написал он, отметив, что военнослужащий погиб 9 октября.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 390 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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