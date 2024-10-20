Смягчен приговор ингушским силовикам по делу Тимура Дербичева

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Верховный суд Ингушетии смягчил приговор бывшим полицейским Темирлану Евлову и Хамзату Котиеву, осужденным за получение взятки от родных Тимура Дербичева за отказ в возбуждении против него уголовного дела по обвинению в хранении наркотиков, в котором его заставили сознаться.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре двое сотрудников полиции Темирлан Евлоев и Хамзат Котиев были приговорены за получение взятки к восьми и девяти годам колонии. По данным следствия, они взяли деньги у родных Тимура Дербичева за отказ в возбуждении уголовного дела против него за хранение наркотиков, в котором мужчину силой заставили сознаться.

В январе 2022 года силовики в Магасе задержали местного жителя Тимура Дербичева по подозрению в незаконном хранении наркотиков. После задержания мужчина был избит. В августе 2023 года суд приговорил по этому делу к четырем годам условно бывшего силовика Амирана Мержоева. В декабре апелляционный суд ужесточил наказание Мержоеву, назначив ему два года колонии-поселения. 29 августа Магасский районный суд Ингушетии приговорил другого силовика, Сулумбека Яндырханова, к 4,5 года лишения свободы, признав его виновным в избиении задержанного, сообщили правозащитники. 3 сентября еще один сотрудник полиции Идрис Фаргиев был приговорен к пяти годам колонии по делу об избиении Дербичева.

Верховный суд Ингушетии частично удовлетворил апелляцию на приговор двум бывшим сотрудникам полиции Темирлану Евлоеву и Хамзату Котиеву, которые были приговорены за получение взятки от семьи Тимура Дербичева, пишет 18 октября "Интерфакс".

Срок наказания Евлоеву и Котиеву снижен до семи лет и шести месяцев лишения свободы. Кроме того, им запрещено занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в правоохранительных органах на три года.

Приговор Верховного суда Ингушетии вступил в законную силу.

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