Силовики получил сроки за избиение Тимура Дербичева и получение взятки

03 сентября 2024, 22:48

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Сотрудник полиции Идрис Фаргиев приговорен к пяти годам колонии по делу об избиении в Магасе Тимура Дербичева. Два других полицейских получили сроки по делу о взятке за отказ от возбуждения уголовного дела против Дербичева по обвинению о хранении наркотиков, в котором его заставляли признаться.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года силовики в Магасе задержали местного жителя Тимура Дербичева по подозрению в незаконном хранении наркотиков. После задержания мужчина был избит. В августе 2023 года суд приговорил по этому делу к четырем годам условно бывшего силовика Амирана Мержоева. В декабре апелляционный суд ужесточил наказание Мержоеву, назначив ему два года колонии-поселения. 29 августа Магасский районный суд Ингушетии приговорил другого силовика, Сулумбека Яндырханова, к 4,5 года лишения свободы, признав его виновным в избиении задержанного, сообщили правозащитники.

Еще один силовик помимо Яндырханова и Мержоева, получил срок по делу об избиении Тимура Дербичева, сообщил источник в его окружении.

В Кабардино-Балкарии по этому делу был осужден Идрис Фаргиев. Его дело рассматривал Урванский районный суд Кабардино-Балкарии в связи с тем, что в судебной системе Ингушетии у Фаргиева есть высокопоставленные близкие родственники, пояснил источник.

11 июля Фаргиев был признан виновным в превышении полномочий с применением насилия, с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 286 УК РФ), сообщается на сайте Урванского районного суда. Это решение было обжаловано в Верховный суд Кабардино-Балкарии, говорится на сайте. Приговор в карточке дела не опубликован и срок не указан. По данным источника, Фаргиев приговорен к пяти годам лишения свободы.

Также два сотрудника полиции, Темирлан Евлоев и Хамзат Котиев, осуждены по за получение взятки по предварительному сговору группой лиц (часть 5 статьи 290 УК РФ) и получили по восемь и девять лет соответственно, рассказал источник. По его данным, эти сотрудники полиции взяли деньги с родных Дербичева за невозбуждение в отношении него уголовного дела о хранении наркотиков, в котором мужчину силой заставляли сознаться.

На сайте Магасского районного суда нет информации о деле Тамерлана Евлоева, а в карточке по делу Хамзата Котиева не указана статья. Приговор в отношении Котиева, согласно сайту суда, был вынесен 2 июля. Информации об обжаловании приговора на сайте нет.<

Получить комментарий Тимура Дербичева или представителей Сулумбека Яндырханова "Кавказскому узлу" не удалось.

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