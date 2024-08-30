Ингушский силовик получил срок по делу об избиении задержанного

30 августа 2024, 02:00

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Бывший сотрудник МВД Сулумбек Яндырханов приговорен к 4,5 года колонии по делу об избиении задержанного жителя Магаса.

"Кавказский узел" писал, что в январе 2022 года силовики в Магасе задержали местного жителя Тимура Дербичева по подозрению в незаконном хранении наркотиков. После задержания мужчина был избит. В августе 2023 года суд приговорил по этому делу к четырем годам условно бывшего силовика Амирана Мержоева. В декабре апелляционный суд ужесточил наказание Мержоеву, назначив ему два года колонии-поселения.

Магасский районный суд Ингушетии 29 августа вынес приговор Сулумбеку Яндырханову, признав его виновным в избиении задержанного местного жителя. По делу о превышении полномочий с применением насилия Яндырханову назначено 4,5 года колонии общего режима, сообщил в своем телеграм-канале правозащитный проект "Травмпункт".

Согласно версии обвинения, Яндырханов при задержании подозреваемого жителя Магаса он нанес мужчине около 15 ударов руками в область его туловища, головы и лица. Позднее, когда задержанного доставили в отдел, Яндырханов вновь применил к нему силу.

Представители проекта, чьи адвокаты защищали интересы потерпевшего в суде, напомнили, что задержанный и избитый силовиками житель Магаса - пенсионер МВД по Ингушетии и отец пятерых детей, имеющий серьезные заболевания. В мае он взыскал с ведомства через суд 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

С Армираном Мержоевым, который ранее был осужден по этому же делу, потерпевший примирился при участии старейшин тейпов, поскольку силовик признал вину и раскаялся, отмечается в публикации "Травмпункта".

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